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Volodimir Zelenskiy Türkiye'ye geliyor

Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenskiy, yarın Türkiye'ye geliyor.

Volodimir Zelenskiy Türkiye'ye geliyor mask
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İletişim Başkanlığı'nın sosyal medya hesabından ziyarete ilişkin yapılan açıklamada, "Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenskiy, 8 Mart 2024 tarihinde ülkemize resmi bir ziyaret gerçekleştirecektir. Ziyaret kapsamında Ukrayna ile Rusya arasında devam eden savaşın seyri, Tahıl Koridoru Anlaşması'nın devam etmesine ilişkin temaslardaki son durum, bölgede kalıcı barış arayışları konuları ayrıntılı bir şekilde ele alınacaktır. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile konuğu Zelenskiy arasında Türkiye ve Ukrayna ilişkileri de görüşülecektir" denildi.

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08 Mar 2024 - 02:43 DHA Ankara- Gündem

Mahreç  Dha Ajansı

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