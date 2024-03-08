- Bilim & Teknoloji

Mobil oyun satışlarında yükseliş

Dijital oyun alışverişlerinizde en güvenilir adresiniz Oyunfor, uzunca sayılacak bir süredir düşüşte olan mobil oyun alışverişlerinin Şubat ayı itibarıyla büyük bir sıçrama yakaladığını açıkladı.

Mobil oyun satışlarında yükseliş mask
Mobil oyun satışlarında yükseliş
Mobil oyun satışlarında yükseliş
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2024 yılının ikinci ayında oyun alışverişlerindeki trend değişti ve yukarı yönlü bir ivme kazandı. Şubat 2024’te, bir önceki aya göre toplam oyun alışverişlerinde %17’lik bir artış yaşandı. Ayrıca 2023 Ocak ayına göre %15’lik bir artış gerçekleşti. Bu artışa etki eden en büyük unsur ise mobil oyun alışverişlerinin tekrar tercih edilmesi oldu. PC ve konsol oyun alışverişleri diğer aylara göre sabit bir tutum sergilerken, uzun süredir negatif yönde ilerleyen mobil oyun alışverişlerinin yükselişe geçmesi heyecan yarattı.

Mobil oyun satışlarında yükseliş

Mobil oyun satışlarında yükseliş

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08 Mar 2024 - 02:32 - Bilim & Teknoloji

Mahreç  Melisa Sapaz

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