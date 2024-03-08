Mobil oyun satışlarında yükseliş

2024 yılının ikinci ayında oyun alışverişlerindeki trend değişti ve yukarı yönlü bir ivme kazandı. Şubat 2024’te, bir önceki aya göre toplam oyun alışverişlerinde %17’lik bir artış yaşandı. Ayrıca 2023 Ocak ayına göre %15’lik bir artış gerçekleşti. Bu artışa etki eden en büyük unsur ise mobil oyun alışverişlerinin tekrar tercih edilmesi oldu. PC ve konsol oyun alışverişleri diğer aylara göre sabit bir tutum sergilerken, uzun süredir negatif yönde ilerleyen mobil oyun alışverişlerinin yükselişe geçmesi heyecan yarattı.
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Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.