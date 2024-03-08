Mobil oyun satışlarında yükseliş

2024 yılının ikinci ayında oyun alışverişlerindeki trend değişti ve yukarı yönlü bir ivme kazandı. Şubat 2024’te, bir önceki aya göre toplam oyun alışverişlerinde %17’lik bir artış yaşandı. Ayrıca 2023 Ocak ayına göre %15’lik bir artış gerçekleşti. Bu artışa etki eden en büyük unsur ise mobil oyun alışverişlerinin tekrar tercih edilmesi oldu. PC ve konsol oyun alışverişleri diğer aylara göre sabit bir tutum sergilerken, uzun süredir negatif yönde ilerleyen mobil oyun alışverişlerinin yükselişe geçmesi heyecan yarattı.