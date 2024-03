Çeşitlilik ve fırsat eşitliğini kurum kültürünün vazgeçilemez unsurları olarak benimseyen Mercedes-Benz Türk, toplumda kadının her alanda hak ettiği güce kavuşması ve kadınlara sosyal ve ekonomik fırsat eşitliği tanınması konularındaki çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda Mercedes-Benz Türk, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla “Her yerde, her gün kadınların imzası var!” söylemiyle bir farkındalık kampanyası gerçekleştirdi. Teknolojiden üretime, operasyondan yönetime, eğitimden spora kadar yaşamın ve iş hayatının her alanında; her yerde, her gün kadınların imzasının vurgulandığı farkındalık kampanyasında Mercedes-Benz Türk’ün kadın çalışanları ve eğitimden spora destek verdiği kadınlar yer alıyor.

Üretim sahasında kadın çalışan oranı bir önceki seneye kıyasla iki katına çıktı

Mercedes-Benz Türk, 2008 yılından bu yana “Çeşitliliklerin Yönetimi” çerçevesinde kadınların yeteneklerinin ve potansiyellerinin ortaya çıkarılması, eşit fırsatlara, haklara ve imkanlara sahip olmaları için kapsamlı çalışmalar yürütüyor. Şirket, özellikle ağır sanayide kadınların tercih etmeyeceği varsayılan kaynak, robot, forklift operatörlüğü gibi alanlarda kadınların mesleki yeterliliklerini sağlamak, kadınları sektöre kazandırmak ve mevcut istihdamın sürekliliği için önemli adımlar atıyor. Mercedes-Benz Türk bu kapsamda, üretim sahası kadın çalışan oranını bir önceki seneye kıyasla yaklaşık iki katına çıkararak sektörüne öncülük ediyor.

Mercedes-Benz Türk’ün kadınların yönetim kadrolarında ve liderlik rollerinde etkin bir şekilde yer almalarına verdiği önem, mevcut kadın çalışan oranlarıyla da destekleniyor. %25’lik kadın ofis çalışanlarının olduğu Türkiye Otomotiv Sanayiinde, şirketin üst yönetim kadın yönetici ile kadın ofis çalışan oranları yüzde 30’un üzerinde. Bunlara ek olarak Mercedes-Benz Türk, kadın yönetici ve kadın çalışan sayılarına yönelik sayısal hedefler koyuyor ve bu hedefleri takip ediyor. Yönetici atama değerlendirme süreçlerinde adaylar arasında en az 1 kadın aday olmasına dikkat ediliyor.

Eğitimden spora, teknolojiden, inovasyona her yerde “kadın imzası”

Mercedes-Benz Türk eğitim, spor ve kültür-sanat odaklı sürdürdüğü sosyal fayda programları ve sponsorluklarıyla da pek çok alanda kadınların profesyonel hayatlarına ve kişisel gelişimlerine destek oluyor. “Fırsat eşitliği ilkesiyle ‘eğitimde’ kadının imzası var!” mesajıyla da, sürdürdüğü Mühendisliğin Yıldızları Programı kapsamında, 2018 yılından beri Boğaziçi Üniversitesi Mühendislik Fakültesi’nde okuyan başarılı kız öğrencileri destekliyor. Sağlanan eğitim bursunun yanı sıra, bursiyerlerin gelişimi için çeşitli etkinlik, toplantı ve eğitimler düzenlenen program çerçevesinde ayrıca Mercedes-Benz Türk yöneticileri öğrencilere mentorluk yaparak, profesyonel hayatlarında daha başarılı olabilmeleri için yol gösteriyor. Ayrıca şirket, kadınlara sosyal ve ekonomik hayatta fırsat eşitliği tanınması amacıyla Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği ile başlattığı ‘Her Kızımız Bir Yıldız’ Programı ile de her yıl Türkiye’nin dört bir yanından ihtiyaç sahibi 1.000 ‘Yıldız Kız’a eğitim bursu ile kişisel gelişim desteği sağlıyor. Bu sene 20. yılını kutladığı ‘Her Kızımız Bir Yıldız’ programı ile uzun soluklu ve sürdürülebilir fayda yaklaşımını da vurguluyor.

A Milli Futbol Takımlarına 1996’dan bu yana desteğini sürdüren Mercedes-Benz Türk, 2022 yılından bu yana Ampute Futbol Milli Takımı ve Hentbol Milli Takımlarının, 2023 yılından bu yana ise Voleybol Milli Takımlarının Resmi Ulaşım Sponsoru olarak Türk sporunu daha ileriye taşıma hedefiyle kadın sporcuların yanında olmaya devam ediyor.

Mercedes-Benz Türk, bu kampanyada ayrıca teknoloji, araştırma ve geliştirme, girişimcilik ve inovasyon, insan odaklı çözümler gibi çok geniş bir kapsamda, kadınların iz bırakan çalışmalarını örnekleriyle göstererek, tüm kadınlara ilham vermeyi amaçlıyor.