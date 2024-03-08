Fenerbahçe Beko, Real Madrid’i mağlup etti

SALON: Wizink Center

HAKEMLER: Damir Javor, Mehdi Difallah, Milivoje Jovcic

REAL MADRID: Causeur, Campazzo 6, Hezonja 13, Rodriguez, Deck 2, Poirier 8, Tavares 14, Llull 17, Yabusele 6, Musa 13

FENERBAHÇE BEKO: Motley 10, Wilbekin 12, Sertaç Şanlı 7, Papagiannis 4, Hayes-Davis 17, Biberovic 10, Noua 2, Guduric 8, Dorsey 5, Calathes 12, Madar, Sestina 2

1’İNCİ PERİYOT: 15-20

DEVRE: 33-43

3’ÜNCÜ PERİYOT: 58-67

Fenerbahçe Beko, THY EuroLeague’in 28’inci hafta karşılaşmasında İspanyol ekibi Real Madrid’i deplasmanda 89-79 mağlup etti. Sarı-lacivertli ekipte Nigel Hayes-Davis 17 sayı, 12 ribaund ve 2 asistle galibiyette büyük rol oynadı. Bu sonucun ardından Fenerbahçe 17’nci galibiyetini elde ederken, üst üste 3’üncü maçını da kaybeden lider Real Madrid ise 6’ncı mağlubiyetini aldı.

Fenerbahçe Beko, THY EuroLeague’in 29’uncu haftasında 14 Mart Perşembe günü saat 20.45’te evinde İspanya temsilcisi Valencia Basket’i ağırlayacak.