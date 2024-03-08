"Denetimini yaktım, ondan kaçtım"

Taşpazar Mahallesi'nde, saat 15.30 sıralarında polis, şüphe üzerine 07 FBM 03 plakalı otomobili durdurmak istedi. 'Dur' ihtarına uymayan otomobilin sürücüsü kaçmaya başladı. Yaklaşık 1 saat süren takibin ardından otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu, Cumhuriyet Mahallesi'nde boş arsanın duvarına çarptı. Sürücüye toplam 21 bin 929 TL ceza uygulanırken, otomobilde ağlayan çocuğu ise polis ekipleri sakinleştirdi.

'ARAÇTA ÇOCUK VAR DEDİM, BENİ DİNLEMEDİ KAÇTI VE KAZA YAPTIK'

Otomobildeki Döne K. (25), polis ekiplerine "İsmail Dikmen'e neden kaçıyorsun, araçta çocuk var dedim. Beni dinlemedi kaçtı ve kaza yaptık" deyip, sürücüye tepki gösterdi.

'DENETİMİ YAKTIM, ONDAN KAÇTIM'

Ters kelepçe takılan sürücü İsmail Dikmen ise polislere "Rica ediyorum beni çekmesinler. Denetimi yaktım, ondan kaçtım. Neden beni çekiyorsunuz?" dedi.