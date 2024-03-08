"Esenyurt’ta en büyük sorun mülteciler"

İYİ Parti Esenyurt Belediye Başkan adayı Muharrem Yıldız, Kıraç’ta esnafları ziyaret etti. Vatandaşlarla hatıra fotoğrafı çektiren Yıldız, Haramidere Cem Evini de ziyaret bulundu, Cem evi başkanı Leyla Erdoğan Zafer ve yönetim kurulu ile bir araya geldi. Ziyaret sonrası açıklamalarda bulunan Yıldız kentsel dönüşüm hakkında, "Kentsel dönüşümlerle meydanları ortaya çıkartmak istiyoruz" derken, kreş projeleri ile ilgili, " Her mahalleye bir kreş yapma projesi oluşturduk" ifadelerini kullandı.

"ESENYURT'TA EN BÜYÜK SORUN MÜLTECİLER"

İYİ Parti Esenyurt Belediye Başkan adayı Muharrem Yıldız, "Özellikle biz Esenyurt'taki, sadece bu mahalle değil, bütün mahalleleri dolaştığımızda kıt kanat geçinmeye başlamışlar. Esnaf o kadar sıkıntılı ki zamlardan kaynaklı. Emeklilerle karşılaşıyoruz, evlerini geçindirmekle alakalı dertleri var. Hatta bir kasaba denk geldiğimizde kasap ziyaretimizde minicik kızımız kasaptan kocaman bir kutu içerisinde minicik bir kıyma almış evine götürmeye çalışıyor. Türkiye'nin ortada olduğu sıkıntı Esenyurt'a da çok yansımış. Esenyurt'ta en büyük sorun da mülteci, yabancılar. Bunlara baktığınız zaman da Esenyurtluların en büyük talebi bizden ve bizim de verdiğimiz söz Esenyurt’tan mültecileri göndereceğiz, göndermekten başka çaremiz yok. Güvenlik tehdidi var" diye konuştu. Cemevi ziyareti hakkında konuşan Yıldız, "Bu bizim ikinci cemevi ziyaretimiz. Ben çünkü İYİ Parti'nin adayı olduğumun ikinci gününde kadromuzu hazırlarken biz Esenyurt ittifakını kurduk. Özellikle de Esenyurt'ta sağ-sol demeden partili ayırt etmeden yani kendi yöresinde, ilinde sevilen kıymetli insanları aldık ve içimizde de 3 tane çok kıymetli Alevi arkadaşımız var. Seçilebilir yerden de sıra verdik. Ondan dolayı da içerideki konuşmalarımızın hepsi tabi ki Atatürk milliyetçiliği üzerineydi. Atatürk ilke ve inkılapları üzerineydi. Laik Türkiye üzerineydi. Bunların hepsi çok kıymetliydi" şeklinde konuştu.

"KENTSEL DÖNÜŞÜMLERLE MEYDANLARI ORTAYA ÇIKARMAK İSTİYORUZ"

Kentsel dönüşüm çalışmalarına ilişkin konuşan Yıldız, "Kentsel dönüşümle alakalı çok önemli projeler hazırladık. Çünkü birincisi Esenyurt'ta çok yaşlı binalarımız var. Yaşlı binalarımızla birlikte çok eski binalar var. Ne mühendislik ne de belediye tarafından kontrol edilmeden yapılan binalarımız var. Bunlarla alakalı da Esenyurt’ta mahalle olarak sayıları da fazla. Fakat bunu bazı illerde gördük ki, biz ada bazlı değil de parsel bazlı kentsel dönüşüm yapmaya başlamışlar ama Esenyurt bunu kaldıramayacak. Biz 86 yıllarında geldiğimizde buralar tarlaydı. Koskocaman her tarafta ovalar vardı. Biz şu an Esenyurt meydanını bulamıyoruz. İnsanlar park bulamıyor. Çocuklar oyun alanları bulamıyor. Esenyurt’u katlettiler. Bundan dolayı da Esenyurt'ta yapacağımız ada bazlı, adaları birleştirerek gerekse mahalle bazı kentsel dönüşümlerle meydanları ortaya çıkarmak istiyoruz" ifadelerini kullandı.

"HER MAHALLEYE BİR KREŞ YAPMA PROJESİ OLUŞTURDUK"

Kreş projesi hakkında konuşan Yıldız, "Esenyurt Belediyesi tarafından yapılan bir kreş yok. Bu kreşi o kadar önemsiyoruz ki, biz her mahalleye bir kreş yapma projesi oluşturduk. Çünkü ailede iki kişi çalışıyorlar zaten. Evdeki ekonomiye katkı sağlaması lazımken eşi bebeğini dünyaya getirmiş. Fakat ya işine devam etmeli ya da çocuğuna bakmalı. Eğer kreşe verecekse de bu sefer kreş çok pahalı olduğundan dolayı aldığı maaşın da yüzde yetmişini kreşe veriyor. Dedik ki buradaki çalışan hanımları bu dertten kurtarmak için her mahalleye bir kreş yapalım. En azından bu hanımefendi evine, ailesine katkı sağlasın. Çocuğunu kreşine bıraksın. Geldiğinde de belediye personellerinden alıp evine devam etsin" dedi.