Müge İle TV Dergisi 9 Martta başlıyor

Müge Boz ile TV Dergisi, eğlenceli konularıyla, sanattan sağlığa, keyifli röportajlardan ilginç haber başlıklarına kadar dopdolu bir içerikle ekranlara geliyor.
Bu hafta ekrana gelecek ilk bölümde, şu konular ele alınacak:
Göz hastalıkları uzmanı Prof. Dr. Nevbahar Tamçelik, görme kaybına kadar gidebilen sinsi hastalık glokom'u detaylarıyla anlatacak.
Ünlü modacı Hakan Akkaya ile özel bir röportaj ile ekranlara gelecek.
Şef Özge Şahin, atıksız yumurtalı kızarmış pilav tarifini paylaşacak.
Yan Oda dizisinin oyuncuları Şevval Sam ve Caner Cindoruk, setten keyifli bir söyleşi ile izleyicilerle buluşacak.
Ayrıca, sinema tutkunları için haftanın vizyona giren filmleri de ilk bölümde…
Müge ile TV Dergisi, 9 Mart Cumartesi 10:30’da Star’da başlıyor.
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Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.