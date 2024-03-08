Müge İle TV Dergisi 9 Martta başlıyor

Müge Boz ile TV Dergisi, eğlenceli konularıyla, sanattan sağlığa, keyifli röportajlardan ilginç haber başlıklarına kadar dopdolu bir içerikle ekranlara geliyor.

Bu hafta ekrana gelecek ilk bölümde, şu konular ele alınacak:

Göz hastalıkları uzmanı Prof. Dr. Nevbahar Tamçelik, görme kaybına kadar gidebilen sinsi hastalık glokom'u detaylarıyla anlatacak.

Ünlü modacı Hakan Akkaya ile özel bir röportaj ile ekranlara gelecek.

Şef Özge Şahin, atıksız yumurtalı kızarmış pilav tarifini paylaşacak.

Yan Oda dizisinin oyuncuları Şevval Sam ve Caner Cindoruk, setten keyifli bir söyleşi ile izleyicilerle buluşacak.

Ayrıca, sinema tutkunları için haftanın vizyona giren filmleri de ilk bölümde…

Müge ile TV Dergisi, 9 Mart Cumartesi 10:30’da Star’da başlıyor.