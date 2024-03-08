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Ceylan kadınlar günü için sahneye çıktı

Silivri Belediyesi tarafından düzenlenen 'Kadınlar Günü Programı'nda ünlü sanatçı Ceylan hayranlarıyla buluştu.

Ceylan kadınlar günü için sahneye çıktı mask
Ceylan kadınlar günü için sahneye çıktı
Ceylan kadınlar günü için sahneye çıktı
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Silivri Belediyesi'nin 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla düzenlediği etkinliğe ünlü sanatçı Ceylan katıldı. Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, " Her zaman sizlerin yanında, çocuklarınıza ve gençlerinize hizmet etmeye devam edeceğiz" dedi. Yılmaz'ın konuşmasının ardından ünlü sanatçı Ceylan kadınlara müzik ziyafeti çekti.

Görüntü dökümü:

- Volkan Yılmaz'ın konuşması

- Kadınlardan detaylar

- Ceylan sahneye çıkması

- Genel ve detaylar

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08 Mar 2024 - 01:14 DHA İstanbul- Gündem

Mahreç  Dha Ajansı

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