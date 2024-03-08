Ceylan kadınlar günü için sahneye çıktı

Silivri Belediyesi'nin 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla düzenlediği etkinliğe ünlü sanatçı Ceylan katıldı. Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, " Her zaman sizlerin yanında, çocuklarınıza ve gençlerinize hizmet etmeye devam edeceğiz" dedi. Yılmaz'ın konuşmasının ardından ünlü sanatçı Ceylan kadınlara müzik ziyafeti çekti.
Görüntü dökümü:
- Volkan Yılmaz'ın konuşması
- Kadınlardan detaylar
- Ceylan sahneye çıkması
- Genel ve detaylar
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Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.