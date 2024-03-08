Ceylan kadınlar günü için sahneye çıktı

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Silivri Belediyesi'nin 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla düzenlediği etkinliğe ünlü sanatçı Ceylan katıldı. Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, " Her zaman sizlerin yanında, çocuklarınıza ve gençlerinize hizmet etmeye devam edeceğiz" dedi. Yılmaz'ın konuşmasının ardından ünlü sanatçı Ceylan kadınlara müzik ziyafeti çekti.

Görüntü dökümü:

- Volkan Yılmaz'ın konuşması

- Kadınlardan detaylar

- Ceylan sahneye çıkması

- Genel ve detaylar