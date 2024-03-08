Fenerbahçe 3 golle galip

STAT: Anderlecht

HAKEMLER: Joao Pinheiro, Bruno Jesus, Luciano Maia

UNION SAINT-GILLOISE: Moris- Sykes, Burgess, Machida, Castro-Montes, Vanhoutte (Dk. 80 Rasmussen), Sadiki (Dk. 63 Amani), Puertas, Teklab (Dk. 63 Lapoussin), Amoura (Dk. 86 Eckert), Nilsson

FENERBAHÇE: Livakovic- Osayi-Samuel, Çağlar Söyüncü (Dk. 35 Ferdi Kadıoğlu), Djiku, Oosterwolde, İsmail Yüksek, Fred (Dk. 68 Krunic), Cengiz Ünder (Dk. 68 Kent), Szymanski (Dk. 78 Mert Hakan Yandaş), Tadic, Batshuayi (Dk. 78 Dzeko)

GOLLER: Dk. 20 Batshuayi, Dk. 84 Oosterwolde, (P) Dk. 90+4 Tadic (Fenerbahçe)

SARI KARTLAR: Blessin (Teknik Direktör), Amoura, Machida, Burgess (Union Saint-Gilloise), Krunic (Fenerbahçe)

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi Son 16 Turu ilk maçında Belçika ekibi Union Saint-Gilloise’ı 3-0 mağlup etti. Fenerbahçe’ye galibiyeti getiren golleri 20’nci dakikada Batshuayi, 84'üncü dakikada Oosterwolde ve 90+4’üncü dakikada penaltıdan Tadic kaydetti.

20’nci dakikada Fenerbahçe öne geçti. Rakip yarı sahanın ortalarından sağ kanatta kazanılan serbest vuruşta Cengiz Ünder, ceza sahasına ortasını yaptı. Penaltı noktası üzerinde Çağlar’dan seken topu takip eden Batshuayi’nin arka direkte meşin yuvarlağı kontrol ettikten sonra altıpas içinden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 0-1.

44’üncü dakikada ani gelişen Fenerbahçe atağında Szymanski’nin pasıyla ceza sahası yayının hemen gerisinde topla buluşan Fred’in bekletmeden sol ayağıyla yaptığı vuruşta meşin yuvarlak az farkla yandan dışarı gitti.

İlk yarı Fenerbahçe’nin 1-0 üstünlüğü ile sona erdi.

67’nci dakikada sol kanattan getirdiği topla ceza sahası içerisine giren Ferdi’nin yaptığı vuruşta meşin yuvarlak üstten dışarı gitti.

84’üncü dakikada Fenerbahçe farkı 2’ye çıkardı. Dzeko’nun pasıyla orta alanda topla buluşan Oosterwolde, topla kat ederek ceza sahası içi sol çaprazına doğru hareketlendi. Bu oyuncunun yerden sert vuruşunda top ağlarla buluştu: 0-2.

90+3’üncü dakikada Fenerbahçe penaltı kazandı. Sol kanatta topla buluşan Mert Hakan Yandaş’ın ceza sahası içerisine ortasında top Burgess’in eline çarptı. Karşılaşmanın hakemi Joao Pinheiro, VAR’dan gelen uyarı pozisyonu izlemeye gitti. VAR monitörünün önünde pozisyonu inceleyen Joao Pinheiro, pozisyonu penaltı olarak değerlendirdi.

90+4’üncü dakikada Fenerbahçe’nin 3’üncü golü geldi. Penaltıda topun başına geçen Tadic, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu.

Karşılaşmayı Fenerbahçe 3-0’lık skorla kazandı.

KARŞILAŞMANIN BAŞINDA MEŞALELER MAÇI DURDURDU

Union Saint-Gilloise ile Fenerbahçe arasında oynanan karşılaşmanın başlangıç düdüğüyle birlikte sahaya atılan meşaleler, oyunun durmasına sebebiyet verdi. Fenerbahçe tribünlerinden atılan meşale ve havai fişeklerin ardından Joao Pinheiro karşılaşmayı durdurdu. Saha zemininin temizlenmesinin ardından karşılaşma 3’üncü dakikada tekrardan devam etti.

ÇAĞLAR SÖYÜNCÜ DEVAM EDEMEDİ

Fenerbahçe’de Çağlar Söyüncü, Union Saint-Gilloise maçını tamamlayamadı. 33’üncü dakikada kendisini yere bırakan Çağlar’a ilk müdahalesi saha içinde yapıldı. Bir süre saha içinde tedavi gören milli oyuncu, daha sonra sağlık görevlileri eşliğinde sahayı terk etti. Çağlar’ın yerine 35’inci dakikada Ferdi Kadıoğlu oyuna dahil oldu. Değişikliğin ardından Ferdi Kadıoğlu sol beke geçerken, Jayden Oosterwolde ise stoper pozisyonunda görev aldı.

AMOURA CEZALI DURUMA DÜŞTÜ

Union Saint-Gilloise’da takımın en golcü oyuncusu Mohamed Amoura, Fenerbahçe maçında gördüğü sarı kartla cezalı duruma düştü. 45’inci dakikada sarı kart gören Cezayirli oyuncu, 15 Mart Perşembe günü İstanbul’da oynanacak olan rövanş karşılaşmasında takımını yalnız bırakacak.

FRED’TEN DEĞİŞİKLİK TALEBİ

Fenerbahçe’nin Brezilyalı oyuncusu Fred, 68’inci dakikada yerini Rade Krunic’e bıraktı. 65’inci dakikada kenara ‘beni değiştirin’ işareti yapan Fred, yerini Krunic’e bıraktı. 21 Ocak Pazar günü Samsunspor ile oynadığı maçta sakatlandıktan sonra yapılan tedavilerin ardından 20 Şubat’ta saha çalışmalarına başlayan Fred, 2 Mart’ta Hatayspor’a karşı sonradan oyuna dahil olmuştu.

KRUNIC RÖVANŞTA YOK

Fenerbahçe’nin 30 yaşındaki Bosnalı orta sahası Rade Krunic, Union Saint-Gilloise karşılaşmasında gördüğü sarı kartla cezalı duruma düştü. Karşılaşmanın 68’inci dakikasında Fred’in yerine oyuna dahil olan Krunic, 81’inci dakikada sarı kart görmesiyle rövanş maçında forma giyemeyecek.