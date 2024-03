"Ankara’yı hasret kaldığı gerçek belediyeciliğe kavuşturacağız"

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, kentteki bir otelde düzenlenen toplantıda Doğulu İş İnsanları ile bir araya geldi. Burada konuşan Bakan Işıkhan, iş insanları sayesinde ülkede her geçen gün istihdamın daha da arttığını kaydederek, şunları söyledi:

"Sizlerin sayesinde işsizliği ve kayıt dışı istihdamı daha da azaltıyoruz. Hükümetlerimizin 2002 yılından bu yana attığı kararlı adımlar neticesinde ülkemizin yerli ve milli ekonomiye geçiş sürecine hep birlikte tanıklık ediyoruz. Bu kalkınma sürecinde, her şeye rağmen önümüzdeki tüm engelleri birer birer aşarak vatandaşlarımızın refahını artırmak için yolumuza devam ediyoruz. Bu bağlamda, hükümet olarak iş dünyasının ihtiyaçlarına cevap verebilmek için gereken bütün adımları tereddütsüz bir şekilde atıyoruz."

'21 YILDIR LAF DEĞİL İŞ ÜRETİYORUZ'

Atılan her adımda vatandaşa rağmen değil vatandaşla birlikte hayata geçirdiklerini kaydeden, "Aziz milletimizle aramızdaki samimiyet, bugüne kadar halkımızın hiçbir derdine derman olmayı başaramamış taraflarca sorgulanamaz. İşverenimizin de, girişimcimizin de, çalışanımızın da, emeklimizin de, memurumuzun da derdi bizim derdimizdir. Seçimden seçime milletini hatırlayanlar, 21 yıldır her zaman halkımızın arasında olan gerçek belediyeciliğin mimarlarını tartışıyor. Biz 21 yıldır laf değil iş üretiyoruz hamdolsun. Paçalarımızdan aşağı çeken her ne varsa o engellerden kurtulmamız gerekiyor. Bunu da nasıl yapacağımızı sizler çok iyi biliyorsunuz. 31 Mart akşamı Turgut Başkanımızla Ankara yeniden nefes almaya başlayacak inşallah" diye konuştu.

'ANKARA BU VİZYONSUZLUĞU HAK ETMİYOR'

Mevcut Ankara Büyükşehir Belediyesi yönetimini eleştiren Işıkhan, "Başkent Ankara, Büyükşehir Belediyesi nezdinde bugün yaşadığı bu vizyonsuzluğu, iş bilmezliği hak etmiyor. Ankara'nın ve Ankara'nın gençlerinin kaybedecek bir 5 yılı daha yok. Daha kendi şehrine yetemeyen belediyelerin, şehirlerimiz için Türkiye çapında, dünya çapında projeler üretmesi beklenemez. İnşallah 31 Mart akşamı Ankara'yı hasret kaldığı gerçek belediyeciliğe tekrar kavuşturmaya hazırız ve kararlıyız. Turgut Altınok Başkanımızın Keçiören'e yaptıkları, Keçiören'i nereden nereye getirdiğini çok iyi biliyorsunuz. İnşallah kendisi Ankara'yı yeniden gerçek belediyecilikle buluşturacak. Yavaşlayan Ankara'yı yine hızlı, huzurlu, müreffeh günlerine kavuşturacak" ifadelerini kullandı.