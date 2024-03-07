"Erdal Bey ile güzel işler yapacağız"

ABB Başkanı Mansur Yavaş, Etimesgut ilçesinin İstasyon caddesinde esnaf ziyaretinde bulundu. Yavaş'a, CHP Etimesgut Belediye başkan adayı Erdal Beşikçioğlu ile CHP Etimesgut Belediyesi Grup Başkan Vekili Sait Atalay da eşlik etti. Yavaş, mağazaları dolaşarak esnafı selamladı, sorunlarını dinledi, alışveriş yapan vatandaşlarla da sohbet etti.
Yavaş, daha sonra İstasyon Seçim Ofisi'nin açılışını yaptı. Yavaş, "Seçim büronuz hayırlı olsun, başarılar diliyoruz. İnşallah Ankara'daki büyük değişimi hep beraber gerçekleştireceğiz. Büyükşehir inşallah devam ediyor. İlçelerin hepsi de arkamızdan geliyor. Artık mecliste sorun yaşamayacağız. Bütün hedefimiz o. İnşallah Erdal Bey ile el ele verip çok güzel işler yapacağız" dedi.
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Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.