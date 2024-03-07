"Zorunlu afet sigortası düşünüyoruz"

Bir dizi ziyaretlerde bulunmak üzere Gaziantep’e gelen Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek, Hasan Kalyoncu Üniversitesi'nde (HKÜ) düzenlenen Depreme Dayanıklı Bina Tasarımı Yarışması’nın ödül törenine katıldı. Programda, Gaziantep Valisi Kemal Çeber, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Hasan Kalyoncu Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkan Vekili Haluk Kalyoncu, milletvekilleri, kurum müdürleri, akademisyenler ve öğrenciler yer aldı.

‘ DEPREM HARİÇ, BÜTÇE AÇIĞINI KONTROL ALTINA ALDIK’

Bakan Şimşek, deprem harcamaları hariç, bütçe açığını kontrol altına aldıklarını aktararak, “’Düşük enflasyon öngörülebilirliği artırıyor. Enflasyonun düşmesi, aynı zamanda ülkemizin büyüme potansiyelini artıracak. Daha önemlisi gelir dağılımında adaleti sağlamak için önemli bir adım. Bu bir süreçtir, sabır gerektiriyor. Dünyada 100 tane enflasyon şoku incelenmiş 56 ülkede. Şok öncesine dönme süresi 3-4 yıl. Biz henüz programın başındayız. Yılın ikinci yarısından itibaren bu program sonuç vermeye başlayacak. Deprem nedeniyle bütçemizde ciddi açık oluştu. Deprem harcamalarımız devam ediyor. Deprem hariç, bütçe açığını kontrol altına aldık. Geçen yıl çok tedbir aldık’’ dedi.

‘ÜLKEMİZİN SİGORTACILIK ORANI ARTMIŞ OLACAK’

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, bu yıl içerisinde, 2024'ün 3 ve 4’üncü çeyreğinde zorunlu afet sigortasını getirmeyi düşündüklerini ifade etti. Deprem sigortasının kapsamının çok dar olduğunu sadece binaları kapsadığını aktaran Şimşek, afet sigortasının ise bütün diğer riskleri de kapsamış olacağını vurguladı. Şimşek, “2023 itibarıyla zorunlu deprem sigortası poliçe sayısı yaklaşık 11,7 milyon. Teminat tutarı ise yaklaşık 3,7 trilyon liraya ulaşmış durumda. Adı da zorunlu sigorta ama sigortalık durumu hala düşük. Bu zorunlu sigorta önemli bir temel taşı, bunun üzerine ilave adımlar atmamız gerekiyor. Bu deprem sigortası bir nebze de olsa bu yaraların sarılmasında faydalı oldu. Bölgedeki yaklaşık 500 bin hasar başvurusuna yaklaşık 35 milyar lira ödeme yapıldı. Dolayısıyla biz zorunlu deprem sigortasını, yaygınlaşmasını önemsiyoruz ve sadece depremle sınırlı olmasın istiyoruz. 2024 için bir reform programımız var. Bu reformun birleşenlerden bir tanesi de mevcut sigortanın kapsamını genişletmek. Şu an itibarıyla zorunlu deprem sigortası, bazı ülkeler açısından da örnek oluşturdu. Geçtiğimiz dönemde Azerbaycan, Arnavutluk gibi ülkelerin yetkilileri geldi, bu sistemi öğrenmek ve tecrübelerimizi paylaşmamızı istedi. Hakikaten örnek bir uygulama görüyoruz. Türkiye bir deprem bölgesi, bu bir gerçek. İklim krizi bir realiteyse, bizim ona bir hazırlık yapmamız lazım. Yeşil dönüşüm de hazırlığın bir parçası. Bu yıl içerisinde, 2024'ün 3 ve 4’üncü çeyreğinde zorunlu afet sigortasını getirmeyi düşünüyoruz. Deprem sigortasının kapsamı çok dar. Sadece binaları kapsıyor, afet sigortası ise bütün diğer riskleri de kapsamış olacak. 2000 yılında iyi bir reform yapılmış, zorunlu deprem sigortası getirilmiş, şimdi biz bir adım daha öteye geçip iklim değişikliğini de dikkate almamız lazım. Doğal afetlerin sıklığını artırma riskine karşı tedbir olarak, şimdi 'zorunlu afet sigortası yapacağız' diyoruz. 12’nci Kalkınma Planımızda bu düzenleme de yer alıyor. Ev eşyası dahil, diğer bütün boyutlarıyla riskleri kapsamış olacak. Böylece ülkemizin sigortacılık oranı artmış olacak’’ diye konuştu.

Konuşmaların ardından yarışmalarda derece elde edenlere ödülleri verildi.