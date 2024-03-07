YHT kazasına ilişkin araştırma yapılacak

Yenimahalle ilçesindeki Marşandiz Tren İstasyonu'nda 13 Aralık 2018'de Ankara- Konya seferini yapan yüksek hızlı tren ile kılavuz trenin çarpıştığı kazada 3'ü makinist, 9 kişi yaşamını yitirdi, 107 kişi yaralandı. Kaza sonrası Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede tutuksuz sanıklar; tren teşkil memuru Osman Yıldırım, nöbetçi hareket memuru Sinan Yavuz, trafik kontrolörü Emin Ercan Erbey, YHT Ankara Gar Müdür Yardımcısı Kadir Oğuz, Trafik Servis Müdür Yardımcısı Vekili Ergün Tuna, YHT Trafik Servis Müdürü Ünal Sayıner, YHT Ankara Müdürü Duran Yaman, Şube Müdürü Recep Kutlay, TCDD Trafik ve İstasyon Yönetimi Daire Başkanı Mükerrem Aydoğdu, TCDD Emniyet ve Kalite Yönetimi Daire Başkanı Erol Tuna Aşkın'ın, 'Birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma' suçundan 15'er yıla kadar hapsi istendi.

YARGILAMADA ÖLEN MEMUR, ASLİ KUSURLU

Ankara 30'uncu Ağır Ceza Mahkemesi'nde bugün görülen duruşmaya, tutuksuz sanıklar ile taraf avukatları katıldı. Sanıkların kazada kusurlarının olup olmadığına ilişkin Adli Tıp Kurumu Trafik İhtisas Dairesi'nden istenen rapor, dava dosyasına girdi. Raporda, yargılama aşamasında hayatını kaybeden tren teşkil memuru Osman Yıldırım'ın asli kusurlu, nöbetçi hareket memuru sanık Sinan Yavuz'un tali kusurlu, kazada ölen makinistler Adem Yaşar ve Hulusi Böler'in alt düzeyde tali kusurlu, kılavuz makine makinistleri Kenan Günay ve yine kazada yaşamını yitiren Kadir Ünal'ın ise kusurlarının olmadığı belirtildi. Taraf avukatları, rapora itiraz ettiklerini belirterek, alanında uzman kişilerden oluşan bir bilirkişi heyetinden yeni rapor alınmasını istedi. Ayrıca kaza mahallinde keşif yapılması talep edildi. Beyanların ardından ara kararını açıklayan mahkeme, kaza mahallinde keşif yapılmasına ve yeni bilirkişi raporu alınmasına karar verdi. Duruşma, 26 Haziran'a ertelendi.