"Eşit bir gelecek için tüm kadınlara sözümüz var"

Beymen Group CEO’su Elif Çapçı, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü iletişimleri kapsamında yaptığı açıklamada, “Beymen kültürü son derece eşitlikçi ve kapsayıcı, çok sesli, çok renkli bir orkestra. Bana en çok sorulan sorulardan biri, ‘Beymen’de bu bitmeyen yaratıcılık nereden geliyor’, oluyor. Bence o yaratıcılık çeşitlilikten geliyor. Beymen Group bünyesinde 4 bine yakın çalışma arkadaşımız var ve biz, bu büyük aile için 'Beymen Promise' diyerek yola çıktık. Eşit bir çalışma ortamı sağlamaya söz verdik. Ayrıca her zaman vurguladığım gibi grup olarak gücümüzün farkında olduğumuz kadar, sorumluluklarımızın da farkındayız. Yaşamın her alanında eşitliğe inanıyoruz. Toplumsal cinsiyet eşitliği meselesini gönülden ciddiye alıyoruz. Kadınlar ve kız çocukları için eğitimden başlayarak her alanda fırsat eşitliği yaratmak adına özel sektöre önemli rol düştüğüne inanıyoruz. İşte tam da bu nedenle Beymen Group’ta belirlediğimiz tüm hedefler için çalışırken üzerlerine daha da fazlasını ekleyerek yolumuzu çiziyoruz, kararlılık ve cesaretle hareket ediyoruz. Önümüzdeki dönemde yeni programlar ve projeler ile katkımızın ve etkimizin önemli olacağına inandığımız alanlarda çalışmalarımızı güçlendirerek sürdüreceğiz” ifadelerini kullandı.

Beymen’in 8 Mart Dünya Kadınlar Günü iletişimi kapsamında, grup bünyesinde, satın alma, tedarikçi ilişkileri, pazarlama, mimari ve inşai işler, görsel düzenleme, mağazacılık, lojistik ve e-ticaretin de aralarında bulunduğu farklı departmanlarda görev yapan kadın çalışanlar ile gerçekleştirdiği söyleşileri grubun sosyal medya hesaplarından yayınlıyor.