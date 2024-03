Turgut Altınok, Keçiören Belediye Meclisi'nde Keçiörenli muhtarlarla bir araya geldi. Altınok, muhtarlara tablet hediye etti. Muhtarların bilgisayar isteklerini karşıladıklarını belirten Altınok, Ankara'da Muhtar Evi yapacaklarını vadederek, bu alanın tüm ihtiyaçlarının da Ankara Büyükşehir Belediyesi'nce karşılanacağını söyledi. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'a eleştiride bulunan Altınok, Keçiören Belediyesi'ndeki 5 yıllık görevinde kimseye ayrımcılık yapılmadığını söyleyerek, "Oy versin vermesin, belediye başkanı bütün kentin belediye başkanıdır. Dün katıldığı programda, 'Bizimle olan belediyeler kazandı' dedi. Yani diyor ki; ' CHP'li belediyelere çok hizmet ettim, olmayanlara da hizmet etmedim.' Eşit hizmet yapmadığını dün akşam televizyonda söyledi. Yani 'Benim partimden olmazsanız, gerçi partisi de belli değil, size hizmet yapmayacağız' diyor. Biz, eşit ve adil hizmet edeceğiz. Biz asla ayrımcılık yapmadık" ifadelerini kullandı.

'6 AYDA KEÇİÖREN'İN KENTSEL DÖNÜŞÜM PLANLARINI BİTİRECEĞİZ'

Ankara'da çözülmesi gereken birçok problem olduğunu ifade eden Altınok, "Keçiören'de 1 yıl içerisinde kentsel dönüşüm planları yaptık ama Ankara Büyükşehir Belediyesi veto etti. İlk 6 ay içerisinde Keçiören'in kentsel dönüşüm planlarını bitireceğiz. Çankaya'da da herkes şikayetçi. Orada da kentsel dönüşümü yapacağız. İnsanlar öldükten sonra ah vah demenin anlamı yok. Bütçe çok. Bizler çok iş yapacağız. Her sokakta Altınok'un hizmeti var, her sokakta Altınok'un ayak izi var. Her gün mesaide olan bir adam var. Keçiören'de de bu hizmetler devam edecek. Nüfus olarak 6'da 1'iz. Her sene belediye bütçesinden Keçiören'e 10 milyar düşer. Keçiören'de bir tane yaptığı eser yok. Biz Ankara'ya çok hizmet yapacağız. Altınok, yine sokaklarda olacak. Hayalet bir belediye başkanı olmayacak. Siyasetin matematiği var. Vatandaş, 'Ankara'yı hak ettiği hizmetlerle donatacak olan Altınok'tur' diyor. Ankara'da altın çağ başlayacak. Sokakta, 'CHP'liyim; ama sana oy vereceğim' diyen çok kişi var" dedi.