07 Mar 2024 - 15:53- Gündem G:

“SİYASETTE KADIN” PANELİ

Sosyal Demokrasi Derneği (SSD) 11 Mart Pazartesi günü Çankaya Belediyesi Doğan Taşdelen Çağdaş Sanatlar Merkezinde “Siyasette Kadın” konulu panel düzenlenecek.

“SİYASETTE KADIN” PANELİ mask

Dünya Kadın Günleri dolayısıyla Sosyal Demokrasi Derneği (SSD) 11 Mart Pazartesi günü 10.30’da Çankaya Belediyesi Doğan Taşdelen Çağdaş Sanatlar Merkezinde  “Siyasette Kadın” konulu  panel düzenlenecek.

Panelin açılışında “Cumhuriyetimizin 100 yılında Kadın Hareketleri ve Kadınlarımız” konusunda SDD Genel Başkan Yardımcısı Serpil Ejder ve Pınar Ecevitoğlu konuşma yapacak.

Daha sonra, Moderatörlüğünü Prof. Dr. Ayşe Ayata’nın yapacağı  “ Yerel Seçimler: Kadınlar Nerede” konusunu KALDER Genel Başkanı Nuray Karaoğlu, TUKD Genel Başkanı Meral Güler ve CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıkaya anlatacaklar.

Panelin son bölümünde moderatörlüğünü  Sema Aksoy’un yapacağı “Siyasette Kadın Olarak Var Olabilmek” konusunda  CHP Ankara Milletvekili Aylin Yaman ve  KAPI Genel Başkanı Ayşe Karşıkırık konuşma yapacaklar.

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07 Mar 2024 - 15:53 Ankara/ Çankaya- Gündem

Mahreç  Melisa Sapaz

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