“SİYASETTE KADIN” PANELİ

Dünya Kadın Günleri dolayısıyla Sosyal Demokrasi Derneği (SSD) 11 Mart Pazartesi günü 10.30’da Çankaya Belediyesi Doğan Taşdelen Çağdaş Sanatlar Merkezinde “Siyasette Kadın” konulu panel düzenlenecek.

Panelin açılışında “Cumhuriyetimizin 100 yılında Kadın Hareketleri ve Kadınlarımız” konusunda SDD Genel Başkan Yardımcısı Serpil Ejder ve Pınar Ecevitoğlu konuşma yapacak.

Daha sonra, Moderatörlüğünü Prof. Dr. Ayşe Ayata’nın yapacağı “ Yerel Seçimler: Kadınlar Nerede” konusunu KALDER Genel Başkanı Nuray Karaoğlu, TUKD Genel Başkanı Meral Güler ve CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıkaya anlatacaklar.

Panelin son bölümünde moderatörlüğünü Sema Aksoy’un yapacağı “Siyasette Kadın Olarak Var Olabilmek” konusunda CHP Ankara Milletvekili Aylin Yaman ve KAPI Genel Başkanı Ayşe Karşıkırık konuşma yapacaklar.