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Meral Akşener'den Mansur Yavaş'a yanıt

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, İstanbul'un Maltepe ilçesinde esnaf ziyaretinde bulundu.

Meral Akşener'den Mansur Yavaş'a yanıt
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Murat SOLAK/ İSTANBUL

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın bir televizyon programındaki açıklamaları sorulan Akşener, "Sayın Mansur Yavaş korkaklığını bizim partimize operasyon çekerek cesaret örneği haline çevirdi. Bunu ayıpladığımı ifade etmek isterim. Kendisine şahitli, ispatlı bu söylendi. Dolayısıyla cesaret edemedi. Vatandaşın, milletin talebini kabul etmekten korktu. O cesareti gösteremedi, o mücadeleyi veremedi. Sonuç itibariyle o günler geçti, bugün itiraf etti. Partimizin il başkanının, bütün ilçe başkanlarının istifa ettiğini ve kendisiyle çalıştığını itiraf etti. Yani cesareti İYİ Parti'ye göreymiş. Kendisini alkışlıyorum" dedi.

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07 Mar 2024 - 15:07 DHA İstanbul/ Maltepe- Gündem

Mahreç  Dha Ajansı

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