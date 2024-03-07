Beşiktaş'ta Gaziantep FK maçı hazırlıkları başladı

Beşiktaş, Süper Lig'in 29. haftasında deplasmanda karşılaşacağı Gaziantep FK maçının hazırlıklarına devam ediyor.
BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde teknik direktör Fernando Santos yönetiminde gerçekleştirilen idmanda siyah-beyazlılar, kondisyon ve taktik çalıştı. Antrenman ısınma koşuları ve pas çalışmasıyla başladı. İdman, 5’e 2 pas çalışmasının ardından yapılan taktiksel çift kale maçla tamamlandı.
Beşiktaş, Gaziantep FK maçının hazırlıklarına, yarın saat 11.30’da yapacağı antrenmanla devam edecek.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.