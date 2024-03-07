Beşiktaş'ta Gaziantep FK maçı hazırlıkları başladı

Beşiktaş, Süper Lig'in 29. haftasında deplasmanda karşılaşacağı Gaziantep FK maçının hazırlıklarına devam ediyor.

BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde teknik direktör Fernando Santos yönetiminde gerçekleştirilen idmanda siyah-beyazlılar, kondisyon ve taktik çalıştı. Antrenman ısınma koşuları ve pas çalışmasıyla başladı. İdman, 5’e 2 pas çalışmasının ardından yapılan taktiksel çift kale maçla tamamlandı.

Beşiktaş, Gaziantep FK maçının hazırlıklarına, yarın saat 11.30’da yapacağı antrenmanla devam edecek.