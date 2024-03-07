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Beşiktaş'ta Gaziantep FK maçı hazırlıkları başladı

Beşiktaş, Süper Lig'in 29. haftasında deplasmanda karşılaşacağı Gaziantep FK maçının hazırlıklarına devam ediyor.

Beşiktaş'ta Gaziantep FK maçı hazırlıkları başladı mask

Beşiktaş, Süper Lig'in 29. haftasında deplasmanda karşılaşacağı Gaziantep FK maçının hazırlıklarına devam ediyor.

BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde teknik direktör Fernando Santos yönetiminde gerçekleştirilen idmanda siyah-beyazlılar, kondisyon ve taktik çalıştı. Antrenman ısınma koşuları ve pas çalışmasıyla başladı. İdman, 5’e 2 pas çalışmasının ardından yapılan taktiksel çift kale maçla tamamlandı.

Beşiktaş, Gaziantep FK maçının hazırlıklarına, yarın saat 11.30’da yapacağı antrenmanla devam edecek.

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07 Mar 2024 - 14:41 DHA İstanbul- Spor

Mahreç  Dha Ajansı

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