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"Sandık değişti mesajı dolandırıcılık amaçlı"

İletişim Başkanlığı, Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM) tarafından, cep telefonları ve e-posta adreslerine yönlendirilen ''Seçimde oy kullanacağınız sandık değişti' gibi mesajların dolandırıcılık amacı taşıdığı konusunda bir uyarıda bulundu.

"Sandık değişti mesajı dolandırıcılık amaçlı" mask
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DMM'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Yüksek Seçim Kurulu, kesin listelerin ardından kanunda yer alan istisnalar dışında hiçbir seçmenin oy kullanacağı sandığın yerinde değişiklik yapmamaktadır. Resmi kurum ve kuruluşların ad ve logoları kullanılarak yürütülmeye çalışılan dolandırıcılık faaliyetlerine karşı dikkat ediniz. Resmi kurumların bildirimleri haricinde herhangi bir bildirim veya duyuruya itibar etmeyiniz" denildi.

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07 Mar 2024 - 14:35 DHA Ankara- Gündem

Mahreç  Dha Ajansı

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