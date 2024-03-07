- Çevre

Muş-Mutki yolunda kar nedeniyle 60 kişi mahsur kaldı

Muş-Mutki yolunda etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle mahsur kalan 38 araçta bulunan 60 kişi, karla mücadele ekipleri tarafından kurtarıldı.

Muş-Mutki yolunda kar nedeniyle 60 kişi mahsur kaldı mask
Muş-Mutki yolunda kar nedeniyle 60 kişi mahsur kaldı
Muş-Mutki yolunda kar nedeniyle 60 kişi mahsur kaldı
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Muş-Mutki yolunda etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle mahsur kalan 38 araçta bulunan 60 kişi, karla mücadele ekipleri tarafından kurtarıldı.

Kentte gece başlayan ve etkili olan kar yağışı ulaşımı olumsuz etkiledi. Kar kalınlığının yer yer 1 metreye ulaştığı Muş-Mutki kara yolunda çok sayıda araç mahsur kaldı. Vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı üzerine Karayolları 113'üncü Şube Şefliği'nden 3 iş makinesi ve ekipler bölgeye yönlendirildi. İş makinesi ve ekiplerin 6 saatlik çalışmasıyla 38 araçta mahsur kalan 60 kişi kurtarıldı.

Karayolları 113'üncü Şube Şefliği ekipleri, iş makineleriyle kar yağışı ve tipinin etkili olduğu yolda temizlik çalışmasını sürdürüyor.

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07 Mar 2024 - 14:07 DHA Muş- Çevre

Mahreç  Dha Ajansı

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