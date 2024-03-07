Muş-Mutki yolunda kar nedeniyle 60 kişi mahsur kaldı

Muş-Mutki yolunda etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle mahsur kalan 38 araçta bulunan 60 kişi, karla mücadele ekipleri tarafından kurtarıldı.

Kentte gece başlayan ve etkili olan kar yağışı ulaşımı olumsuz etkiledi. Kar kalınlığının yer yer 1 metreye ulaştığı Muş-Mutki kara yolunda çok sayıda araç mahsur kaldı. Vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı üzerine Karayolları 113'üncü Şube Şefliği'nden 3 iş makinesi ve ekipler bölgeye yönlendirildi. İş makinesi ve ekiplerin 6 saatlik çalışmasıyla 38 araçta mahsur kalan 60 kişi kurtarıldı.

Karayolları 113'üncü Şube Şefliği ekipleri, iş makineleriyle kar yağışı ve tipinin etkili olduğu yolda temizlik çalışmasını sürdürüyor.