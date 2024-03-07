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Türkiye ile Somali arasında anlaşma

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Somali Petrol ve Maden Kaynakları Bakanı Abdirizak Omar Mohamed ile bir araya gelerek, Somali'nin kara ve açık deniz bloklarındaki petrol ve doğal gaz potansiyeli üzerine hükümetler arası bir anlaşma ve mutabakat zaptı imzaladıklarını açıkladı.

Türkiye ile Somali arasında anlaşma mask
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Bakan Bayraktar, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Somali Petrol ve Maden Kaynakları Bakanı Sayın Abdirizak Omar Mohamed ile Somali’nin kara ve açık deniz bloklarında petrol ve doğal gaz alanında iş birliğimizi geliştirmek üzere bir hükümetler arası anlaşma ve mutabakat zaptı imzaladık. Bu anlaşma ile Somali'nin sahip olduğu kaynakları Somali halkına kazandırmak üzere ortak faaliyetler gerçekleştireceğiz. Türkiye'nin Afrika Boynuzu'ndaki varlığını enerji alanındaki yeni iş birlikleri ile güçlendirmeyi hedefliyoruz" dedi.

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07 Mar 2024 - 13:53 DHA Ankara- Gündem

Mahreç  Dha Ajansı

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