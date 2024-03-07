- Asayiş

2 otomobil kafa kafaya çarpıştı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, bir virajda şerit değiştirdiği iddia edilen bir otomobil ile karşı yönden gelen başka bir otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada, sürücüler dahil olmak üzere 4 kişi yaralandı.

2 otomobil kafa kafaya çarpıştı mask
2 otomobil kafa kafaya çarpıştı
2 otomobil kafa kafaya çarpıştı
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Kaza, saat 11.00 sıralarında Çavuşköy Mahallesi'nde meydana geldi. Çavuşköy'den ilçe merkezine seyreden Metehan A. (23) yönetimindeki 16 AYB 485 plakalı otomobil, iddiaya göre, karşı yönden gelen ve virajda şerit değiştiren Ercan Ö.'nün (23) kullandığı 16 BFY 250 plakalı otomobille kafa kafaya çarpıştı. İhbarla olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan sürücüler ile 16 AYB 485 plakalı otomobildeki Mutullah S. (64) ve Hamide S. (63), ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla kaldırıldıkları İnegöl Devlet Hastanesi’nde tedaviye alındı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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07 Mar 2024 - 13:51 DHA Bursa/ İnegöl- Asayiş

Mahreç  Dha Ajansı

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