Ayşegül Aldinç, Büyükçekmece Çocuk Korosu ile sahne aldı

Koro şefliğini Çiğdem Güven’in, orkestra şefliğini Okan Tolga Mertel’in üstlendiği 'Büyükçekmece Çocuk Korosu', Ayşegül Aldinç'in şarkılarını seslendirdi. Sahnede çocuk korosuna eşlik eden Aldinç, “O kadar mutluyum ki anlatamam. Böyle bir şey daha önce hiç yaşamadım” ifadelerini kullandı.

Gecede, Bir Yıldız Işığında Çocuk Sesleri Korosu'nun minikleri Ayşegül Aldinç için sahne aldı. Kendi şarkılarını onlarca minikten dinleyen Ayşegül Aldinç zaman zaman duygusal anlar yaşadı.

‘’YILLARDAN BERİ BÜYÜK SANATÇILARI AĞIRLIYORUZ’’

‘Bir Yıldız Işığında Çocuk Sesleri’ programında Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün, 12 yıldan beri devam eden projede yıllardan beri büyük sanatçıları ağırladıklarını ifade ederek şunları söyledi: ‘

“Sevgili Bir Yıldız Işığında çocuk sesleri, çocuklar hepiniz harikasınız. Hepinizi gözlerinizden öpüyorum. Sizi kutluyorum. Aynı zamanda sizin ailenizin hepsini kutluyorum. Çünkü onlar size böyle bir fırsatı veriyorlar. Biz de sizlerle beraber yıllardan beri büyük sanatçıları ağırlıyoruz. İsim de çok güzel. Bir Yıldız Eşliğinde Çocuk Sesleri sadece Türkiye’de Büyükçekmece’ye nasip. 12 yıldan beri sahnelerdesiniz. Bu projede sizleri ağırlamaktan, Dünya Kadınlar Günü’nün arifesinde bu güzel programda sizleri ağırlamaktan mutlu olduğumu söylemek isterim. Bu Cumhuriyetin yüzüdür. Laik Türkiye Cumhuriyeti’nin, Atatürk ilke ve inkılaplarının ayakta duran canlı şeklidir. Bu Türk kadınıdır. Kültürde de öncü şehirdir Büyükçekmece. Bir tane UNESCO’nun festivali var Türkiye’de. O da Uluslararası İstanbul Büyükçekmece Kültür ve Sanat Festivali’dir.”

“BÖYLE BİR ŞEY DAHA ÖNCE HİÇ YAŞAMADIM”

Sahnede konuşma yapan Ayşegül Aldinç, çok mutlu olduğunu belirterek duygularını şöyle aktardı:

“O kadar mutluyum ki anlatamam size. Böyle bir şey daha önce hiç yaşamadım. Çok teşekkürler sayın başkanım. Bana bu mutluluğu yaşattığınız için çok teşekkürler Çiğdem Hanım, çok teşekkürler canım çocuklarım. Benim hiç çocuğum olmadı ama hepiniz benim çocuğumsunuz.”

Gecenin finalinde Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün tebriklerini ileterek Ayşegül Aldinç, Çiğdem Güven ve Okan Tolga Mertel’e çiçek ve plaket takdim etti.