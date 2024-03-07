"Gümbür gümbür geliyoruz"

CHP Bodrum Belediye Başkan Adayı Tamer Mandalinci, önceki gün Bodrum-Merkez Yağhane Seçim Ofisi açılışını gerçekleştirdi. Açılışa, Tamer Mandalinci'nin yanı sıra, CHP İlçe Başkanı Tuna Işın, geçmiş dönem belediye başkanları, geçmiş dönem ilçe başkanları, belediyesi meclis üyesi adayları, partililer, vatandaşlar ve gazeteciler katıldı. Mandalinci, açılış alanında kendisini coşkuyla karşılayan kalabalığa verdikleri enerji için teşekkür etti. Çalışmalarına giderek artan sevgi bağı ve enerjiyle devam ettiklerini ifade eden Mandalinci, "Bu sadece benim değil, Bodrum'a gönül verenlerin, yerlisiyle ve yerleşeniyle işini kurup aşını kazanan, istihdam yaratanın, katma değer katan herkesin yolu. Yolumuz açık olsun" ifadelerini kullandı.

'Hiçbir makam, mevki, koltuk sevdamız yok'

31 Mart seçimlerini tarihi bir oyla kazanacaklarını dile getiren Tamer Mandalinci, mevki ve makam sevdasında olmadıklarının da altını çizerek sözlerine şöyle devam etti:

"30 yaşında hizmet etmek için göreve talip olmuş kardeşinizi, sizin içinizden birini, Bodrum'a belediye başkanı yapacaksınız, hepinizden Allah razı olsun. Ben, bu yola çıktığımda aklımda tek bir düşünce vardı: Herkesi kucaklayan biri olarak insanların yüzünde bir nebze olsun mutluluk oluşturmak. Hizmet anlayışımızla her görüşe saygı gösteren ve bütün Bodrum'u kucaklayan, birleştiren bir belediye başkanı olmak. Belediye başkanlığı görevimde, içinizden biri, halkın çocuğu olarak yine aranızda olacağım. Hiçbir makam, mevki, koltuk sevdamız yok. Bizimkisi saf memleket meselesi, memleket sevdası. Böyle güzel topraklarda dünyaya geldik, borcumuz sadece ve sadece bu topraklara, memleketimize. Birleştirici olmak için yola çıktığınızda gerçekten birleştirici insanlar yanımda oluyor. Açılışa katılarak destek veren değerli siyasi büyüklerime çok teşekkür ediyorum."

'Bugün kırgınlık yaşamanın değil yan yana olmanın zamanı'

CHP'de kırgınlıkların yaşanabileceğinin fakat bugün kırgınlık yaşamanın değil, yan yana olmanın zamanı olduğunun altını çizen Mandalinci, "Çünkü biz biat edenlerden değil, Atatürk ilke ve inkılapları çizgisinde soran, sorgulayan ve mantıklı cevaplar arayanların, hakkını arayanların partisiyiz. Ancak bugün kırgınlık yaşamanın değil, yan yana olmanın zamanı. Bugün yalana, çamura batmışların, Bodrum üzerine hayal kuranların 1 Nisan'da hayaliyle beraber Bodrum'dan gönderme günü. Bölüşürsek çok oluruz ama bölünürsek yok oluruz. Biz bir arada, sıkı sıkıya, daha da artan bir motivasyonla gümbür gümbür geliyoruz" diye konuştu.

Sadece Bodrum hakkının çıkarını ve menfaatini gözeterek, kimseye biat etmeden, kimsenin adamı, kulu, elçisi olmadan çalışacağını da vurgulayan Mandalinci, seçim için saha çalışmalarını sürdüren CHP Bodrum ilçe örgütüne, kadın ve gençlik kollarına teşekkür etti.

Konuşmaların ardından meclis üyesi adaylarının katılımıyla seçim ofisi açılışı gerçekleştirildi.