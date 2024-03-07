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Mahzen-3 Operasyonunda 55 Şüpheliden 52'si Adliyede

Osmaniye'de organize suç örgütlerinin çökertilmesine yönelik düzenlenen 'Mahzen-3' operasyonunda gözaltına alınan 55 şüpheliden, 52’si geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi.

Mahzen-3 Operasyonunda 55 Şüpheliden 52'si Adliyede mask
Mahzen-3 Operasyonunda 55 Şüpheliden 52'si Adliyede
Mahzen-3 Operasyonunda 55 Şüpheliden 52'si Adliyede
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Osmaniye'de organize suç örgütlerinin çökertilmesine yönelik düzenlenen 'Mahzen-3' operasyonunda gözaltına alınan 55 şüpheliden, 52’si geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, iki ayrı organize suç örgütü şüphelilerinin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. ' Silah ve uyuşturucu ticareti', 'Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, yönetmek veya üye olmak' suçlarından, aralarında suç örgütü elebaşları Murat Özdemir ve Cengiz Arslan’ın da olduğu 55 şüphelinin yakalanması için 4 Mart’ta 'Mahzen-3' operasyonları düzenlendi. Belirlenen adreslere yapılan baskınlarda 55 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda ele geçirilen 61 ruhsatsız tabanca, 32 tüfek, 1,5 kilo muhtelif uyuşturucu, çok sayıda mermi ve yüklü miktarda Türk lirasına el konuldu. Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi, operasyon kapsamında ele geçirilen silah ve mühimmatlar ile uyuşturucu madde ve diğer suç aletlerini sergiledi.

Diğer yandan, emniyetteki işlemleri tamamlanan 55 şüpheliden 52’si, geniş güvenlik önlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerle ilgili polisin hazırladığı dosyalar market arabasıyla taşınırken, adliyeye sevk anı ise dron ile görüntülendi.

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07 Mar 2024 - 13:29 DHA Osmaniye- Asayiş

Mahreç  Dha Ajansı

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