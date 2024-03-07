07 Mar 2024 - 12:27- Asayiş G:

Silah ticareti yapanlara operasyon

İstanbul'da silah ticareti yaptıkları iddia edilen kişilere yönelik gerçekleştirilen operasyon sonucunda, iki ilçede düzenlenen baskınlarda 10 şüpheli gözaltına alındı ve birçok silah ele geçirildi.

Silah ticareti yapanlara operasyon
Silah ticareti yapanlara operasyon
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Polis ekipleri, Ataşehir’de kaçan bir aracı durdurdu. Araçta yapılan aramalarda silah bulundu. Konuyla ilgili geniş çaplı inceleme başlatan polis ekipleri, Ataşehir ve Esenler’de silah ticareti yapan kişilere ait adreslere operasyon düzenledi. Operasyonlarda 10 şüpheli gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda 1 AK 47 uzun namlulu silah, 2 otomatik tabanca, 6 ruhsatsız tabanca, 1 pompalı tüfek, 23 AK 47 fişeği, 252 adet tabanca fişeği, 3 hassas terazi, bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

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07 Mar 2024 - 12:27 DHA İstanbul- Asayiş

Mahreç  Dha Ajansı

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