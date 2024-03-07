Silah ticareti yapanlara operasyon

Polis ekipleri, Ataşehir’de kaçan bir aracı durdurdu. Araçta yapılan aramalarda silah bulundu. Konuyla ilgili geniş çaplı inceleme başlatan polis ekipleri, Ataşehir ve Esenler’de silah ticareti yapan kişilere ait adreslere operasyon düzenledi. Operasyonlarda 10 şüpheli gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda 1 AK 47 uzun namlulu silah, 2 otomatik tabanca, 6 ruhsatsız tabanca, 1 pompalı tüfek, 23 AK 47 fişeği, 252 adet tabanca fişeği, 3 hassas terazi, bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.
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Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.