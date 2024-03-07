"Kolon kanseri riskini ne artırır?"

1-31 Mart Kolon Kanseri Farkındalık Ayı kapsamında açıklamalarda bulunan Medipol Üniversitesi Çamlıca Hastanesi Genel Cerrahi Uzmanı Doç. Dr. Refik Bademci, tüm kanserlerde olduğu gibi kolon kanserinde de erken tanı ve tedavinin hayati önem taşıdığını belirtti. Doç. Dr. Bademci, dışkıda kan görülmesi ve incelmesi, sık tuvalete çıkma fakat dışkılayamama, ara ara karın ağrısı, şişkinlik, tümör kanamasına bağlı soluk gözükme, dışkıda mukus, halsizlik, zayıflama, karında kitle hissedilmesi, ishal ve kabızlık gibi şikayetlerin kolon ve rektum kanseri belirtisi olduğunu söyledi.

“45 YAŞ VE ÜZERİNDEKİLER BELLİ ARALIKLARLA TARAMA TESTLERİ YAPTIRMALI”

50 yaş üstü erkeklerin riskli grupta yer aldığını belirten Doç. Dr. Bademci, “Kolon ve rektum kanserinden korunmak için yaşam tarzı ve beslenme alışkanlıklarının düzenlemesi gerekli. Hayvansal yağ ve kırmızı etten zengin, lifli gıdalardan az, batı tarzı ile endüstriyel gıdalardan zengin beslenmenin yanı sıra obezite, alkol ve sigara kullanımı riski artırır. C vitaminden zengin, taze meyve ve sebze tüketimi riski azaltır. 45 yaş ve üzerindekiler belli aralıklarla tarama testleri yaptırmalı. Gizli kan testi her yıl, kolonoskopi ise 5 yılda bir yapılmalı” diye konuştu.

“KOLON KANSERİNİN TEDAVİSİ HASTALIĞIN EVRESİNE GÖRE DEĞİŞİR”

Ailede kalın bağırsak kanseri öyküsü bulunan, meme, yumurtalık veya rahim kanseri geçirmiş olanların daha riskli grupta yer aldığını da ifade eden Doç. Dr. Bademci, kolon kanserinin tedavisinin hastanın evresine göre cerrahi, radyoterapi ve kemoterapi olarak değiştiğini söyledi. Hastalık hangi evrede olursa olsun kolon kanserinin cerrahi yöntemlerle tedavi edilmesi gerektiğini belirten Bademci, sözlerini şöyle sonlandırdı:

“Kolon ve rektumdaki yerleşim yerine, boyutuna ve evresine bakılarak cerrahi tedavinin şekli değişebilir. Kolon kanserinin cerrahi tedavisinde laparoskopi ve robotik cerrahi yöntemleri daha sık kullanılırken gerekli durumlarda açık cerrahi yöntemi uygulanır. Laparoskopik (robotik) cerrahinin açık cerrahiye göre kesinin küçük olması, erken taburcu, ameliyat sonrası ağrının az olması ve kozmetik avantajları var.”