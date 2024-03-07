Süper Lig'de 29'uncu haftanın hakemleri

Süper Lig'in 29. haftasında gerçekleşecek maçlarda düdük çalacak hakemler belirlendi.
Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, dijital atamayla belirlenen hakemler şöyle;
YARIN:
20.00 Galatasaray - Çaykur Rizespor (RAMS Park): BAHATTİN ŞİMŞEK
9 MART CUMARTESİ:
13.30 Sivasspor - Alanyaspor (BG Grup 4 Eylül): ALİ ŞANSALAN
16.00 Konyaspor - Adana Demirspor (MEDAŞ Konya Büyükşehir): VOLKAN BAYARSLAN
19.00 Trabzonspor - Fatih Karagümrük (Papara Park): ZORBAY KÜÇÜK
19.00 Başakşehir - Antalyaspor (Başakşehir Fatih Terim): MERT GÜZENGE
10 MART PAZAR:
13.30 Kayserispor - Hatayspor (RHG Enertürk Enerji): HALİL UMUT MELER
16.00 İstanbulspor - Kasımpaşa (Esenyurt Necmi Kadıoğlu): ÇAĞDAŞ ALTAY
16.00 Samsunspor - MKE Ankaragücü (Samsun Yeni 19 Mayıs): ÜMİT ÖZTÜRK
19.00 Fenerbahçe - Pendikspor (Ülker): KADİR SAĞLAM
11 MART PAZARTESİ:
20.30 Gaziantep FK - Beşiktaş (Kalyon): ARDA KARDEŞLER
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Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.