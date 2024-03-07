Süper Lig'de 29'uncu haftanın hakemleri

Süper Lig'in 29. haftasında gerçekleşecek maçlarda düdük çalacak hakemler belirlendi.

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, dijital atamayla belirlenen hakemler şöyle;

YARIN:

20.00 Galatasaray - Çaykur Rizespor (RAMS Park): BAHATTİN ŞİMŞEK

9 MART CUMARTESİ:

13.30 Sivasspor - Alanyaspor (BG Grup 4 Eylül): ALİ ŞANSALAN

16.00 Konyaspor - Adana Demirspor (MEDAŞ Konya Büyükşehir): VOLKAN BAYARSLAN

19.00 Trabzonspor - Fatih Karagümrük (Papara Park): ZORBAY KÜÇÜK

19.00 Başakşehir - Antalyaspor (Başakşehir Fatih Terim): MERT GÜZENGE

10 MART PAZAR:

13.30 Kayserispor - Hatayspor (RHG Enertürk Enerji): HALİL UMUT MELER

16.00 İstanbulspor - Kasımpaşa (Esenyurt Necmi Kadıoğlu): ÇAĞDAŞ ALTAY

16.00 Samsunspor - MKE Ankaragücü (Samsun Yeni 19 Mayıs): ÜMİT ÖZTÜRK

19.00 Fenerbahçe - Pendikspor (Ülker): KADİR SAĞLAM

11 MART PAZARTESİ:

20.30 Gaziantep FK - Beşiktaş (Kalyon): ARDA KARDEŞLER