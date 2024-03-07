- Spor

Süper Lig'de 29'uncu haftanın hakemleri

Süper Lig'in 29. haftasında gerçekleşecek maçlarda düdük çalacak hakemler belirlendi.

Süper Lig'de 29'uncu haftanın hakemleri mask

Süper Lig'in 29. haftasında gerçekleşecek maçlarda düdük çalacak hakemler belirlendi.

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, dijital atamayla belirlenen hakemler şöyle;

YARIN:

20.00 Galatasaray - Çaykur Rizespor (RAMS Park): BAHATTİN ŞİMŞEK

9 MART CUMARTESİ:

13.30 Sivasspor - Alanyaspor (BG Grup 4 Eylül): ALİ ŞANSALAN

16.00 Konyaspor - Adana Demirspor (MEDAŞ Konya Büyükşehir): VOLKAN BAYARSLAN

19.00 Trabzonspor - Fatih Karagümrük (Papara Park): ZORBAY KÜÇÜK

19.00 Başakşehir - Antalyaspor (Başakşehir Fatih Terim): MERT GÜZENGE

10 MART PAZAR:

13.30 Kayserispor - Hatayspor (RHG Enertürk Enerji): HALİL UMUT MELER

16.00 İstanbulspor - Kasımpaşa (Esenyurt Necmi Kadıoğlu): ÇAĞDAŞ ALTAY

16.00 Samsunspor - MKE Ankaragücü (Samsun Yeni 19 Mayıs): ÜMİT ÖZTÜRK

19.00 Fenerbahçe - Pendikspor (Ülker): KADİR SAĞLAM

11 MART PAZARTESİ:

20.30 Gaziantep FK - Beşiktaş (Kalyon): ARDA KARDEŞLER

# Süper Lig, 29'uncu haftanın hakemleri, Fenerbahçe, Türkiye, Göre, Konya

07 Mar 2024 - 12:22 DHA İstanbul- Spor

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL