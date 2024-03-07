Menemen FK şansını zorluyor

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta evinde Iğdır FK'yı 2-0 yenip rakibini liderlik koltuğundan indirdikten sonra deplasmanda çıktığı Ege derbisinde Somaspor'u aynı skorla dize getiren Menemen Futbol Kulübü, 5 hafta sonra yeniden Play-Off hattına girmenin sevincini yaşıyor. Bu sezon deplasmanda oynadığı 14 maçta 9 galibiyet, 1 beraberlik, 4 yenilgi alarak topladığı 28 puanla en başarılı dış saha performansına sahip iki takımdan biri olan İzmir temsilcisi, son 180 dakikada kalesini gole kapatarak alkış topladı.

Teknik Direktör Yılmaz Vural önderliğinde ilk 6'yı garantileyip 1'inci Lig hedefini sürdürmek isteyen Menemen FK, 30'uncu haftayı bay geçecek. Grupta 48 puana ulaşıp 6'ncı basamağa yükselen sarı-lacivertliler daha sonra üst üste kümede kalma mücadelesi veren Denizlispor, Sarıyer (D) ve Düzcespor'la karşı karşıya gelecek.

Öte yandan Somaspor karşısında galibiyet gollerini atan iki isimden Mertcan 9 gole ulaşırken, Kemal gol sayısını 11'e çıkardı. Kemal son 4 maçta 3 farklı takıma 4 gol atmayı başardı.