"Memnuniyet anketleri yapacağız"

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, yerel seçim çalışmaları kapsamında Kütahya’ya geldi. Sivil toplum örgütlerinin temsilcileriyle bir otelde bir araya gelen Özel, Kütahya’nın hak ettiği hizmetleri alabilmesi için, hak ettiği gelişmişlik noktasına gelebilmesi için bir ortak siyasi iradenin şekillenmesi gerektiğini söyledi.

Kütahya Belediye Başkanlığı için aday gösterdikleri Eyüp Kahveci’yi örgütün tam mutabakatıyla, çok inanarak ve güvenerek belirlediklerini kaydeden Özel, “CHP Genel Başkanı olarak Kütahya’ya ilk kez geliyorum. Grup başkanvekili olduğum zaman geldiğimde Kütahya’dan hep iyi çalışma yaparak güzel anılarla ayrıldık. Bundan sonraki süreçte Kütahya’da CHP’nin hak ettiği ve gerektiği güce ulaşmasını umut ediyoruz. Kütahya’nın hak ettiği hizmetleri alabilmesi için, hak ettiği gelişmişlik noktasına gelebilmesi için ortak bir siyasi iradenin şekillenmesi lazım, bu da pozitif rekabetle mümkün, CHP ana muhalefet partisinin gücünü artırması, sadece sorunları değil, çözüme de katkı sağlayacak önerilerde bulunması ve kente olan ilgisini artırması bizce çok önemli. Bu sürecin önemli kilometre taşlarından bir tanesi de şüphesiz yerel seçimler. Kütahya yerel seçimlerde geçen dönemde umduğumuz başarıyı elde edemediğimiz bir şehirdi. Kütahya’da büyükşehir olmadığı için merkez ilçe belediyesinin ve ilçelerin durumlarını ayrı ayrı ele almak gerekiyor. Ancak merkez ilçe belediyesinin daha önceki dönemlerde daha önce milletvekilliği de yapmış, daha sonra da önemli bir destekle belediye başkanı seçilmiş olan MHP’den arkadaşımızın zaman zaman siyasette metal yorgunluğu olarak da bilinen belli bir süredir kente ve siyasete ilgisini kaybettiği, ortak akılla yönetme imkanlarını bulamadığı, borçlanma yetkisinin bile belediye meclisinde tartışılmadığı süreçlerin yaşandığı ve kentte ciddi rahatsızlıkların ortaya çıktığı bir süreç yaşanıyor. Biz Kütahya Belediye başkan adayımızı hep birlikte ortak akılla, örgütümüzün tam mutabakatıyla, çok inanarak ve güvenerek belirledik. Ardından yapılan kısa vadeli ölçümlerde de Kütahya’da siyasetteki amiyane tabirle adayımız tuttu. Aday çok toplumsal bir destek görüyor” dedi.

BAŞKANLAR İÇİN ‘BAŞARI KARNESİ’

CHP’li belediyelerin başarılı projelerinde ortaklaştırma, bunların tek tipleştirmesi konusunda çalışmalar yaptıklarını anlatan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, seçimlerle başkan seçilenlere yönelik 3 ayda bir memnuniyet anketi yaparak ‘başarı karnesi’ çıkaracaklarını söyledi. Özel, “Örneğin sosyal kartların verilmesi, son dönemlerde CHP’li belediyelerin yaptığı düşük gelir seviyesindeki ailelere sosyal yardımların dijital kartlar üzerinden yapılması, esnaf ile şehrin birleştirilerek sosyal kartların içine yapılacak kırmızı et yardımının şehrin kasaplarından alınması gibi çok başarılı uygulamalarımız var. Bunların tek tipleştirilmesi için çalışmalar olacak. Halk kart üzerinden, bunun yanında hem seçilmiş başkanlarımıza, seçilmiş belediye meclis üyelerimize hatta onların yönettikleri belediyelerde diğer partilerden olan belediye meclis üyelerine de bir eğitim setinin verilmesi ve süreç içinde belediye başkanlarımızın ortaya koydukları performansın objektif kriterlerle ölçülmesi, tek tip bir anketle, başkanlarımızın kendine, örgütüne ve şehrine başarı karnesini gösteren 3 ayda bir memnuniyet anketlerinin paylaşılması gibi önemli bir çabanın içerisindeyiz” diye konuştu.

‘1 TANE TRABZONLU, İSTANBUL’A 10 TANE METRO YAPTI’

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Raylı Sistemler ve Çevre Korumadan Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Doç. Dr. Pelin Alpkökin’i çok başarılı bulduğunu ifade eden Özel, şunları söyledi:

“Eskişehir’in yanı sıra Muğla, Tekirdağ ve Çanakkale belediye başkanlarımızın içinde bulundukları ve deneyimleriyle yönlendirecekleri yapının içinde yerel yönetimler konusunda son derece eğitimli, yetkin, partimizin yurt dışında belediyelerine katkı sağlayan, kaynak bulan çok ciddi arkadaşlarımız var. Örneğin, hafif raylı sistem meselesi, gündeme geldiğinde şu anda İstanbul Büyükşehir Belediyemizin Ulaşımdan Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Pelin Hanım, Japonya’da 13 yıl boyunca, hızlı trenlerin başındaki ve bütün dünyadaki raylı sistemler ile hızlı ulaşım araçları noktasında bütün dünyanın emeğine, birikimine, liyakatine saygı duyduğu, onun altında kaşesinin bulunduğu projelerin hızla kredilendirildiği, çok başarılı Türk kadını, Japonya’da aldığı maaşın 8’de 1’ine Ekrem Başkanın ekibinde İstanbul’da çalışıyor. Trabzon’a gittiğimde soruyorum, Ekrem Başkan göreve geldiğinde kaç AK Parti’li milletvekili vardı, 4. Kaç Trabzonlu bakan var, 4 tane, 8. Trabzon Büyükşehir 9, Trabzon merkez ilçe 10. 10 tane AK Parti’li Trabzonlu, Trabzon’a 1 hafif raylı sistem yapamadılar. Ekrem Başkan bu süre zarfında 1 tane Trabzonlu İstanbul’a 10 tane metro yaptı. Bütün sebebi, doğru insanı bulup, doğru projelerle buluşmuş olmak. Pelin Hanım’ın hafif raylı sistemler dediğimizde dünyada en bilinen insan olması. Onun kaşesinin her türlü şirketin fon sağlama noktasında büyük bir güven duymasına sebebiyet veriyor. Kütahya Belediyesi’nin tüm bu birikimlerden yararlanması için elimizden gelen bütün katkıyı yapacağız”