"DİB-MBSTS'ye 50 bin 593 aday katılacak"

ÖSYM Başkanı Bayram Ali Ersoy, yaptığı yazılı açıklamayla DİB-MBSTS'nin cumartesi günü yapılacağını belirterek, "43 il, 44 sınav merkezinde uygulanacak olan DİB-MBSTS'ye toplam 50 bin 593 aday katılacak. Emniyet dahil 6 bin 918 görevli yer alacak. 146 bina ve 1673 salonda düzenlenecek sınav, saat 14.45'te başlayacak. Adaylar, saat 14.30'dan sonra sınav binalarına alınmayacak. 16.15'te sona erecek sınavda ek süre verilmesi uygun görülen engelli adaylar, 30 dakika ek sürelerini kullanabilecek. Sınavda adaylara, 60 soru için 90 dakika cevaplama süresi verilecek" ifadelerini kullandı.
Sınava katılacak adaylara, sınav yerlerine son dakika gitmemeleri uyarısında bulunan Ersoy, "Sınavdan en az yarım saat önce sınav yerine gitmeleri, kendileri açısından çok faydalı olacaktır. Kimlik kartları ve sınav giriş belgelerinin adaylarımızın yanında olması gerekmektedir. Sınava katılacak tüm adaylara başarılar, sınav görevlilerine de kolaylıklar diliyorum" dedi.
Öte yandan kimlik kartını kaybeden, kimlik kartı bulunmayan veya kartında kimlik numarası ve fotoğrafı olmayan adaylar için il ve ilçe nüfus müdürlükleri sınav günü açık olacak.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.