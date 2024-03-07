Beşiktaşlı Muhammed Emir'e sürpriz

Düzce'de 9 yaşındaki Muhammed Emir Sönmez, kendi el yazısıyla siyah-beyazlı futbolcu Vincent Aboubakar'ın adını yazarak Beşiktaş formasına benzetmeye çalıştığı tişörtüyle Cuma namazını kıldığı sırada çekilen fotoğrafı sosyal medyada büyük ilgi gördü. Beşiktaş taraftarı Ali Özmen, Düzce Beşiktaşlılar Derneği ve iş insanlarından topladığı forma, şort ve birçok Beşiktaş ürününü Muhammed Emir Sönmez'e hediye ederek sürpriz yaptı.

Düzce’nin Boğaziçi beldesine bağlı Şekerpınar Mahallesi’nde oturan Muhammed Emir Sönmez, kendi el yazısı ile üzerine siyah-beyazlı futbolcu Aboubakar’ın adını yazarak taraftarı olduğu Beşiktaş’ın formasına benzetmeye çalıştığı tişörtüyle geçen hafta Cuma namazına gitti. Camideki vatandaşlardan biri namaz kılan çocuğun fotoğrafını çekip sosyal medyada paylaştı. Fotoğraf sosyal medyada yayıldı. Fotoğrafı gören Düzce’de bir fabrikada işçi olarak çalışan Beşiktaş taraftarı Ali Özmen, çocuğun da Düzce’de yaşadığını öğrendi. Özmen, Düzce Beşiktaşlılar Derneği ve iş insanlarından topladığı Beşiktaş’ın forma, şort, atkı ve bazı diğer ürünlerini evine giderek çocuğa hediye ederek sürpriz yaptı. Muhammed Emir Sönmez, sürpriz karşısında sevinçten ağladı.

Ali Özmen, “Düzce ufak bir il, sevdiğimiz insanlara ulaşarak ‘Bu fotoğrafın kime ait olduğunu bulabilir misiniz?’ dedim. Bu beldede oturan arkadaşlarımız fotoğraftaki çocuğun Muhammed Emir Sönmez olduğunu bana ilettiler. Ben de bu çocuğun kalbine dokunmam lazım dedim. Aile ile hiçbir bağlantımız yoktu. Babasını tanımıyorum, annesini tanımıyorum ya da hangi işle uğraştıklarını bilmiyorum. Ama benim odak noktam Emir’di ve ulaştık. Şimdi Emir'in yanındayız onun mutluluğuna şahit olduk. Kendi gücüm nispetinde birkaç ürün aldım, sevdiğimiz ağabeylerimiz, iş insanları sayesinde çeşitli hediyeler aldık. Düzce Beşiktaşlılar Derneği de destek oldu. Esnaf kardeşlerimizle arkadaşlarımız destek oldu. Bizim yaptığımız bu küçük hediyelerin maddi olarak bir anlamı yok. Biz onun kalbine dokunmak istedik” dedi.

Muhammed Emir Sönmez ise sürpriz karşısında çok mutlu olduğunu ifade ederek, “Aboubakar yetenekli, iyi futbolcu. Beşikten, mezara Beşiktaşlıyım. Beşiktaş maçlarını tekrar tekrar izliyorum. Bir izlediğim maçı bir kez daha izlemek çok hoşuma gidiyor. Yenilsek de yensek de izlemek hoşuma gidiyor. Hediyeleri görünce çok heyecanlandım. Çok mutluyum. Çok teşekkür ederim. En büyük hayalim Abuobakar ve Beşiktaşlı futbolcular ile görüşmek” diye konuştu.

Anne Kıymet Sönmez, 4 çocuğu olduğu ve evde sadece Muhammed Emir’in Beşiktaş taraftarı olduğunu belirterek “4 çocuk annesiyim. En fanatik Muhammed Emir. Diğerleri pek ilgilenmiyorlar. Ben de futbolu seviyorum. Evde sadece Muhammed Emir Beşiktaş’ı tutuyor. Ben Galatasaray’ı tutuyorum. Hergün sosyal medyadan maçları tekrar tekrar izliyor. Ben de futbolcuların adını öğrendim. Ama dersleri de çok iyi” şeklinde konuştu.