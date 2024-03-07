CHP’den Erol Tuncer’e Türkiye Vefa Ödülü

Merkezi'nde CHP Beylikdüzü İlçe Örgütünce her yıl düzenlenen ''Vefa Ödülleri'' töreni İstanbul Kongre Merkezi’nde gerçekleştirildi. Eskişehir Büyükşehir Başkanı Yılmaz Büyükerşen’e “Hayat Boyu Mükemmeliyet Ödülü” verilirken, CHP’nin yeniden açılışını gerçekleştiren kurulun başkanı Genel Sekreter Yardımcısı ve eski İmar Bakanı Erol Tuncer’e Türkiye Vefa Ödülü verildi.

Ayrıca Yüksel Çengel’e İstanbul bazında, Pınar Ertuğrul’a da Beylikdüzü bazında vefa ödülü laik görüldü.

KOL KOLA GİRİLMELİ

CHP Genel başkanı Özgür Özel, vefa ve onur ödül töreninde yaptığı konuşmada düzenlenen programın önemine işaret ederek, partisinin bu geceyi kurumsal olarak genel merkez düzeyinde sahiplendiğini, daha önce eski Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun, bugün de kendisinin geceye katıldığını kaydederek "Örnek alınacaksa bu işin örnek alınması, ders alınacaksa bundan ders alınması lazım. Öyle 'Vefa gösteriyoruz.' diye vefa gösterilmeyen değil, kurumsal kimliğin sahiplendiği ve bugünlere birbiriyle itişe kakışa değil, birbirinin eksiğini bulanların değil, birbirine çelme takanların değil, ta o günden bugüne dayanışarak gelenlerin, kol kola girenlerin, birbirine kol kanat gerenlerin ve örgütü tüm kademeleriyle dışlamak değil, sahiplenmenin başarısıdır " dedi.

ELİNİ ÖPTÜ

Konuşmalardan sonra ödül törenine geçildi. Erol Tuncer’in hayat hikayesinin anlatıldığı belgesel yayınlandı ve sonra sahneye davet edildi. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Erol Tuncer’e ödülünü vermeden önce elini öptü. Erol Tuncer yaptığı konuşmada “Bana verilen bu ödülü laik gören başta jüri üyelerine, Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık ve Ekrem İmamoğlu’na teşekkürü bir borç bilirim. Unutmamak herkes için bir mutluluk kaynağıdır. Ben de bugün unutulmadığım için, hatırlandığım için mutluluk duyuyorum, onur duyuyorum” dedi.

Erol Tuncer, CHP’nin yeniden açılışının da kısa bir hikayesini anlattı. Erol Tuncer “Sayın Genel Başkan Özgür Özel’e mektubumdur, 9 Eylül’de CHP’nin iki açılış töreni düzenlemelidir” diye konuştu. Ödül töreninden sonra topluca bir hatıra fotoğrafı çekildi.