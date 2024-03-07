07 Mar 2024 - 11:34- Yaşam G:

MEB'e bağlı okullarda deprem tatbikatı

Başkent'te, Milli Eğitim Bakanlığına (MEB) bağlı resmi ve özel kurumlarda aynı anda deprem tatbikatı gerçekleştirildi.

MEB'e bağlı okullarda deprem tatbikatı mask
MEB'e bağlı okullarda deprem tatbikatı
MEB'e bağlı okullarda deprem tatbikatı
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Ankara'da MEB'e bağlı tüm okullarda 1-7 Mart Deprem Haftası dolayısıyla deprem eğitimi düzenlendi.

Bu kapsamda saat 10.10'da kent genelinde eş zamanlı gerçekleştirilen deprem tatbikatlarında, can ve mal kaybının en aza indirilmesi için alınacak tedbirler konusunda öğrencilere bilgi verildi.

Senaryo gereği okul ve derslikler planlı bir şekilde boşaltılırken, acil toplanma bölgelerinde ise sürecin değerlendirmesi yapıldı.

Anıttepe Ortaokulu'nda öğrenciler, düzenlenen etkinlikte deprem öncesi, sırası ve sonrasında yapılması gerekenlere ilişkin AFAD yetkililerinden bilgi aldı.

Ayrıca okulda itfaiye ekipleri tarafından öğrencilere yangın söndürme eğitimi de verildi.

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07 Mar 2024 - 11:34 AA Ankara- Yaşam

Mahreç  Anadolu Ajansı

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