MEB'e bağlı okullarda deprem tatbikatı

Ankara'da MEB'e bağlı tüm okullarda 1-7 Mart Deprem Haftası dolayısıyla deprem eğitimi düzenlendi.
Bu kapsamda saat 10.10'da kent genelinde eş zamanlı gerçekleştirilen deprem tatbikatlarında, can ve mal kaybının en aza indirilmesi için alınacak tedbirler konusunda öğrencilere bilgi verildi.
Senaryo gereği okul ve derslikler planlı bir şekilde boşaltılırken, acil toplanma bölgelerinde ise sürecin değerlendirmesi yapıldı.
Anıttepe Ortaokulu'nda öğrenciler, düzenlenen etkinlikte deprem öncesi, sırası ve sonrasında yapılması gerekenlere ilişkin AFAD yetkililerinden bilgi aldı.
Ayrıca okulda itfaiye ekipleri tarafından öğrencilere yangın söndürme eğitimi de verildi.
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Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.