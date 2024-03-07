Teknosa’ya ödül

Sabancı Holding iştiraklerinden Teknosa, bu alandaki çalışmalarıyla yeni bir ödüle daha layık görüldü. Kadın Dostu Markalar Platformu’nun 2021 yılından bu yana toplumsal cinsiyet eşitliği bilincine hizmet eden ve kadın gücünü destekleyen markaları ödüllendirdiği ‘Kadın Dostu Markalar Farkındalık Ödülleri’ sahiplerini buldu. Teknosa, ödül programı kapsamında ‘Kadın İstihdamı ve İşte Fırsat Eşitliği’ ödülünü kazandı. Teknosa İnsan Kaynakları ve Sürdürülebilirlik Genel Müdür Yardımcısı Ersin Aydın ve ekibi ödülü törenle aldı.

Teknosa, Habitat Derneği iş birliğiyle Türkiye'nin dört bir yanındaki kadınların dijital okuryazarlıklarını artırmak ve teknoloji kullanımında daha aktif hale gelmelerine katkıda bulunmak amacıyla 17 yıldır Kadın için Teknoloji projesini yürütüyor. Şirket içinde de kadın liderlerin yetişmesine önem veren Teknosa’da son iki yılda genel müdürlükte kadın çalışan oranı yüzde 52’ye ulaştı. Teknosa’da ilk kademe yöneticilerinin yüzde 52'si ve orta kademe yöneticilerinin yüzde 38'i kadın çalışanlardan oluşuyor.