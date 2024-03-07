- Asayiş

Otomobil elektrikli motosikletle çarpıştı

Burdur'da otomobilin elektrikli motosikletle çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında Suriye uyruklu Muhammed Mahmud (67) yaşamını yitirdi.

Otomobil elektrikli motosikletle çarpıştı
Otomobil elektrikli motosikletle çarpıştı
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Burdur merkez Bozkurt Mahallesi Depremevleri Kavşağı'nda dün saat 21.00 sıralarında meydana gelen trafik kazasında Kaan K. (25) yönetimindeki 15 ACL 656 plakalı otomobil ile Suriyeli Muhammed Mahmud idaresindeki elektrikli motosiklet çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle elektrikli motosiklet 43 metre sürüklendi. Görenlerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada ağır yaralanan Muhammed Mahmud, ambulans ile Burdur Devlet Hastanesi'ne götürülürken hayatını kaybetti. Sürücü Kaan K. ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Muhammed Mahmud'un cansız bedeni Burdur Devlet Hastanesi morguna konuldu. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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07 Mar 2024 - 11:22 DHA Burdur- Asayiş

Mahreç  Dha Ajansı

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