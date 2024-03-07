Özgür Turan'a gülme yasağı getirildi!

Komedyen Özgür Turhan, İzmir'de gerçekleştirdiği stand-up gösterisi sırasında sahneden düşerek ciddi bir yaralanma geçirmişti.

Turhan'ın eşi ise ünlü komedyenin sağlık durumuyla ilgili yaptığı paylaşımda, Turhan'ın kaburgalarında kırık olduğunu açıklamıştı.

Turhan, düştüğü sırada yerdeyken bile espri yapmaya devam etmişti. Deniz Bağdaş, geçtiğimiz saatlerde eşinin güncel sağlık durumuyla ilgili yeni bir bilgilendirme yaptı.

Bağdaş "Kaburgalarının batmaması için gülmemesi gerekiyormuş. Cem İşçiler’i çağırdık" açıklaması yaptı.