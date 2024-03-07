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Özgür Turan'a gülme yasağı getirildi!

Komedyen Özgür Turhan, İzmir'deki gösterisinde kan şekerinin düşmesi nedeniyle sahneden düşerek kaburgalarını kırmıştı. Deniz Bağdaş, eşinin güncel sağlık durumuyla ilgili yeni bir açıklama yaptı. Bağdaş, "Kaburgalarının batmaması için gülmemesi gerekiyor" dedi.

Özgür Turan'a gülme yasağı getirildi! mask

Komedyen Özgür Turhan, İzmir'de gerçekleştirdiği stand-up gösterisi sırasında sahneden düşerek ciddi bir yaralanma geçirmişti.

Turhan'ın eşi ise ünlü komedyenin sağlık durumuyla ilgili yaptığı paylaşımda, Turhan'ın kaburgalarında kırık olduğunu açıklamıştı.

Turhan, düştüğü sırada yerdeyken bile espri yapmaya devam etmişti. Deniz Bağdaş, geçtiğimiz saatlerde eşinin güncel sağlık durumuyla ilgili yeni bir bilgilendirme yaptı.

Özgür Turan'a gülme yasağı getirildi!

Bağdaş "Kaburgalarının batmaması için gülmemesi gerekiyormuş. Cem İşçiler’i çağırdık" açıklaması yaptı.

Özgür Turan'a gülme yasağı getirildi!

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07 Mar 2024 - 10:59 Ankara- Magazin

Mahreç  Melisa Sapaz

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