Özgür Turan'a gülme yasağı getirildi!

Komedyen Özgür Turhan, İzmir'de gerçekleştirdiği stand-up gösterisi sırasında sahneden düşerek ciddi bir yaralanma geçirmişti.
Turhan'ın eşi ise ünlü komedyenin sağlık durumuyla ilgili yaptığı paylaşımda, Turhan'ın kaburgalarında kırık olduğunu açıklamıştı.
Turhan, düştüğü sırada yerdeyken bile espri yapmaya devam etmişti. Deniz Bağdaş, geçtiğimiz saatlerde eşinin güncel sağlık durumuyla ilgili yeni bir bilgilendirme yaptı.
Bağdaş "Kaburgalarının batmaması için gülmemesi gerekiyormuş. Cem İşçiler’i çağırdık" açıklaması yaptı.
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Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.