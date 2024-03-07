- Asayiş

Vinçle taşınan kapı çocuğun üzerine düştü

Mardin'de 14 yaşındaki çocuğun üzerine, vinçle taşınan ahşap kapı düştü. Çocuk başından M...yaralanırken, o anlar kameraya yansıdı.

Vinçle taşınan kapı çocuğun üzerine düştü mask
Vinçle taşınan kapı çocuğun üzerine düştü
Vinçle taşınan kapı çocuğun üzerine düştü
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Olay, dün akşam saatlerinde Kızıltepe ilçesi Tepebaşı Mahallesi Kilise Caddesi'nde meydana geldi. İnşaata dam vinci ile taşınan ahşap kapılardan 1'i, 4'üncü kata geldiği sırada, malzemelerin taşınmasına yardım eden 14 yaşındaki erkek çocuğun üzerine düştü. O anlar, güvenlik kamerasına yansıdı. Başından yaralanan çocuk, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Olay ile ilgili inceleme başlatıldı.

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07 Mar 2024 - 11:07 DHA Mardin- Asayiş

Mahreç  Dha Ajansı

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