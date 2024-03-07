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Polis memuru, eşini öldürüp intihar etti

Mersin’in Tarsus ilçesine polis memuru Mustafa Yıldır (41), 1 yıl önce boşandığı satış danışmanı Mervegül Bayer'i (31) tabancayla öldürüp, yaşamına son verdi.

Polis memuru, eşini öldürüp intihar etti mask
Polis memuru, eşini öldürüp intihar etti
Polis memuru, eşini öldürüp intihar etti
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Olay, sabah saatlerinde ilçeye bağlı Yenice Mahallesi’ndeki hemzemin geçidin yakınlarında meydana geldi. Mersin Emniyet Müdürlüğü Koruma Şube Müdürlüğü'nde görevli polis memuru Mustafa Yıldır, 1 yıl önce boşandığı, ikinci eşi Mervegül Bayer ile konuşmak için sokakta buluştu. Bir süre konuşan Yıldır ile Bayer arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Yıldır, beylik tabancasıyla Bayer'in başına ateş etti. Yıldır daha sonra aynı tabancayla kendi başına ateş etti. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, Yıldır'ın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Özel bir şirkette satış danışmanı olarak çalıştığı belirtilen Bayer ise ambulansla hastaneye götürülürken hayatını kaybetti. Bayer ve Yıldır'ın cenazeleri otopsi için morga kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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07 Mar 2024 - 11:06 DHA Mersin- Asayiş

Mahreç  Dha Ajansı

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