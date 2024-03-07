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"Çeyrek asırdır çözemediler"

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul'da denize akan kanalizasyon için, "Çeyrek asırdır çözemediler" dedi.

"Çeyrek asırdır çözemediler" mask

İstanbul'da altyapı sorunlarının çözüme kavuşturulduğunu açıklayan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, X üzerinden yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"Çeyrek asırdır ellerinde her türlü olanak vardı çözemediler.

4.5 yılda İstanbul'da denize akan kanalizasyonu kestik, dev arıtma tesisleri yaptık, her yağmurda oluşan taşkınları bitirdik, isale hatlarını yeniledik. Altyapı sorunlarını tamamen bitirmek için Tam Yol İleri!"

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07 Mar 2024 - 10:48 Ankara- Gündem

Mahreç  Melisa Sapaz

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