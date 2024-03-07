"Çeyrek asırdır çözemediler"

İstanbul'da altyapı sorunlarının çözüme kavuşturulduğunu açıklayan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, X üzerinden yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:
"Çeyrek asırdır ellerinde her türlü olanak vardı çözemediler.
4.5 yılda İstanbul'da denize akan kanalizasyonu kestik, dev arıtma tesisleri yaptık, her yağmurda oluşan taşkınları bitirdik, isale hatlarını yeniledik. Altyapı sorunlarını tamamen bitirmek için Tam Yol İleri!"
Çeyrek asırdır ellerinde her türlü olanak vardı çözemediler.
4.5 yılda İstanbul'da denize akan kanalizasyonu kestik, dev arıtma tesisleri yaptık, her yağmurda oluşan taşkınları bitirdik, isale hatlarını yeniledik. Altyapı sorunlarını tamamen bitirmek için Tam Yol İleri! pic.twitter.com/7I7S763HP4
— Ekrem İmamoğlu (@ekrem_imamoglu) March 7, 2024
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Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.