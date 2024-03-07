"Çeyrek asırdır çözemediler"

Çeyrek asırdır ellerinde her türlü olanak vardı çözemediler.



4.5 yılda İstanbul'da denize akan kanalizasyonu kestik, dev arıtma tesisleri yaptık, her yağmurda oluşan taşkınları bitirdik, isale hatlarını yeniledik. Altyapı sorunlarını tamamen bitirmek için Tam Yol İleri! pic.twitter.com/7I7S763HP4

— Ekrem İmamoğlu (@ekrem_imamoglu) March 7, 2024