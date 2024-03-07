Defineciler tarihi mezarlığı tahrip etti

Yunusemre ilçesinin kırsal Sarınasuhlar Mahallesi'ndeki tarihi mezarlık, son günlerde definecilerin hedefi haline geldi. Defineciler, tarihi mezarları kazıp, mezar taşlarına zarar verdi. Gördükleri manzara karşısında büyük üzüntü yaşayan mahalleli, duruma tepki gösterdi.
Mahalleliden Pervin İnce (28), "Bu köyün tarihinin çok eskiye, Osmanlı'ya dayandığını tahmin ediyoruz. Tarihi mezarlığımız, son günlerde definecilerin uğrak noktası oldu. Biz definecilerin, bu mezarlıktan elini, ayağını çekmesini ve doğal güzelliğimizi bozmamalarını istiyoruz" ifadelerini kullandı.
Mahalle muhtarı Ali Kurt (53) ise "Bu bizim köyümüzün güzelliği. Eski tabirle 'dede mezarı' diyoruz. Burada define gibi bir şey çıkacağını hiç tahmin etmiyoruz. Boşuna heba ediyorlar. Bu tür insanların buraya gelmemesini istiyoruz. Bu doğal güzelliğin kaybolmaması için bir çalışma yapılmasını istiyoruz" diye konuştu.
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Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.