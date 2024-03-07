Google mühendisi gözaltına alındı

Google şirketinde çalışan Linwei Ding (38) isimli yazılım mühendisi, Google’ın yapay zeka yazılımı ile ilgili bilgileri Çin merkezli şirketlere sızdırma suçlamasıyla dün Kaliforniya’da gözaltına alındı. ABD Kaliforniya Başsavcılığı, Ding’i Google’da çalışırken 2 farklı Çin şirketine yapay zeka yazılımı ile ilgili bilgi sızdırmak ve dosyaları Mayıs 2022 ile Mayıs 2023 tarihleri arasında kişisel bir hesaba aktarmakla suçladıklarını ifade etti. Savcılık ayrıca, Ding’in belirtilen tarih aralıklarında Çin’e gittiğini ve bu süreçte bir başka Google çalışanına kartını okutarak şirketten ayrılmamış imajı vermeye çalıştığına da dikkat çekti. Ding suçlu bulunması halinde 4 kez ticari sır hırsızlığı yaptığı iddiasıyla 10 yıla kadar hapis ve 250 bin dolar para cezasıyla karşı karşıya kalacak.

“ÇİN, ABD’NİN YENİLİKLERİNİ VE TEKNOLOJİLERİNİ ÇALMAK İSTİYOR”

Başsavcı Yardımcısı Lisa Monaco yaptığı açıklamada, “Bugünkü suçlamalarda iddia edildiği üzere, sanık Google'dan yapay zeka ticari sırlarını içeren 500'den fazla gizli dosyayı çalmış ve bu sırada yapay zeka teknolojisi yarışında avantaj elde etmek isteyen Çin merkezli şirketler için gizlice çalışmıştır. Adalet Bakanlığı, yıkıcı teknolojileri - özellikle de yapay zekayı yasadışı ihracat için çalanları takip edecek ve sorumlu tutacaktır” ifadelerini kullandı. Soruşturmada yardımcı olan FBI Direktörü Christopher Wray ise, "Bugünkü suçlamalar, Çin Halk Cumhuriyeti merkezli şirketlerin bağlı kuruluşlarının Amerikan yeniliklerini çalmak için ne kadar istekli olduklarının son örneğidir" dedi.