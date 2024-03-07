Dilan Çiçek Deniz hakkında şok iddia!

Son zamanlarda yüzündeki değişimle sık sık gündeme gelen ünlü oyuncu Dilan Çiçek Deniz hakkında bu defa şok bir iddia ortaya atıldı. Deniz'in, gazetecilerin bir mekana gelmesiyle birlikte ortalığı karıştırdığı ve mekan yetkilileriyle karşı karşıya gelerek bir valeyi işinden ettiği iddia edildi.

2014 yılında düzenlenen Miss Turkey yarışmasında ikinci olan Dilan Çiçek Deniz, oyunculuk kariyerine başladıktan sonra rol aldığı yapımlardaki başarı ve etkileyici güzellikle adından sıkça söz ettiriyor.

Son zamanlarda yüzündeki değişikliklerle sıkça konuşulan Dilan Çiçek Deniz, "Badem göz, çene dolgusu ve Fransız askısı" gibi estetik müdahaleler yaptırmıştı.

Estetik müdahaleleri eleştirilen Dilan Çiçek Deniz, bu sefer şok bir iddia ile gündeme geldi. Aramızda Kalmasın programının sunucularından Müge Dağıstanlı, ünlü oyuncunun yüzünden bir vale çalışanının işsiz kaldığını iddia etti.

Dağıstanlı; 'Dilan Çiçek Deniz bir mekanda gazetecilerin olduğu yere gelmesinden rahatsız oldu ve 'Gazeteciler benim olduğum yere neden geliyorlar? Kim haber veriyor?' diyerek ortalığı ayağa kaldırdı.

İşletmenin yetkilileri, valeyi suçlu buldukları gerekçesiyle valenin haber verdiğini düşünerek işten çıkardılar." şeklinde konuştu. Müge Dağıstanlı ise "Gücünüz valeyi mi yetiyor?" diyerek isyan etti.