İnci Taneleri dizisine bomba transfer!

Her bölümü büyük beğeni toplayan İnci Taneleri dizisinin yeni bölümüne usta oyuncu Menderes Samancılar konuk olacak.

Samancılar, ‘Terzi Affan’ karakteriyle BKM imzalı "İnci Taneleri" dizisinde izleyicilerle buluşacak. Yılmaz Erdoğan'ın yanı sıra Hazar Ergüçlü, Selma Ergeç, Kubilay Aka, Güven Kıraç ve Yasemin Baştan gibi güçlü bir oyuncu kadrosuyla dikkat çeken dizide rol alacak.