İnci Taneleri dizisine bomba transfer!

Her bölümü büyük beğeni toplayan İnci Taneleri dizisinin yeni bölümüne usta oyuncu Menderes Samancılar konuk olacak.
Samancılar, ‘Terzi Affan’ karakteriyle BKM imzalı "İnci Taneleri" dizisinde izleyicilerle buluşacak. Yılmaz Erdoğan'ın yanı sıra Hazar Ergüçlü, Selma Ergeç, Kubilay Aka, Güven Kıraç ve Yasemin Baştan gibi güçlü bir oyuncu kadrosuyla dikkat çeken dizide rol alacak.
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Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.