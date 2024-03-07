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İnci Taneleri dizisine bomba transfer!

İnci Taneleri dizisi, yayınlandığı dönemden beri gündemden düşmüyor. Dizinin 7. bölümüne usta oyuncu Menderes Samancılar konuk olacak.

İnci Taneleri dizisine bomba transfer! mask

Her bölümü büyük beğeni toplayan İnci Taneleri dizisinin yeni bölümüne usta oyuncu Menderes Samancılar konuk olacak.

Samancılar, ‘Terzi Affan’ karakteriyle BKM imzalı "İnci Taneleri" dizisinde izleyicilerle buluşacak. Yılmaz Erdoğan'ın yanı sıra Hazar Ergüçlü, Selma Ergeç, Kubilay Aka, Güven Kıraç ve Yasemin Baştan gibi güçlü bir oyuncu kadrosuyla dikkat çeken dizide rol alacak.

İnci Taneleri dizisine bomba transfer!

# Hazar Ergüçlü, Güven Kıraç, Kubilay Aka, Selma Ergeç, Yasemin Baştan, ıncı tanelerı, Yılmaz Erdoğan, Menderes Samancılar, bir, her, dikkat, sıra

07 Mar 2024 - 10:12 Ankara- Magazin

Mahreç  Melisa Sapaz

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