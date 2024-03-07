Settar Tanrıöğen'den kötü haber

Reyting rekorları kıran Kızılcık Şerbeti dizisinde 'Apo' karakterine hayat veren ünlü oyuncu Settar Tanrıöğen, geçtiğimiz hafta beyin kanaması geçirmiş ve iki kez ameliyat olmuştu. Bir süredir yoğun bakımda tedavi gören Tanrıöğen, diziye dönüş yapamayacağını açıklamış ve yerine Ahmet Mümtaz Taylan'ın geçeceği duyurulmuştu. Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre Tanrıöğen, üçüncü kez ameliyat masasına yattı.

Settar Tanrıöğen cephesinden üzücü bir haber daha geldi. Bu hafta hastaneden taburcu olması beklenen ünlü oyuncu, bugün bir kez daha ameliyat edildi. Tanrıöğen, üçüncü kez ameliyata alındı.