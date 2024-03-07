Settar Tanrıöğen'den kötü haber

Reyting rekorları kıran Kızılcık Şerbeti dizisinde 'Apo' karakterine hayat veren ünlü oyuncu Settar Tanrıöğen, geçtiğimiz hafta beyin kanaması geçirmiş ve iki kez ameliyat olmuştu. Bir süredir yoğun bakımda tedavi gören Tanrıöğen, diziye dönüş yapamayacağını açıklamış ve yerine Ahmet Mümtaz Taylan'ın geçeceği duyurulmuştu. Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre Tanrıöğen, üçüncü kez ameliyat masasına yattı.
Settar Tanrıöğen cephesinden üzücü bir haber daha geldi. Bu hafta hastaneden taburcu olması beklenen ünlü oyuncu, bugün bir kez daha ameliyat edildi. Tanrıöğen, üçüncü kez ameliyata alındı.
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Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.