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Settar Tanrıöğen'den kötü haber

Show TV'de yayınlanan Kızılcık Şerbeti dizisinde 'Abdullah' karakterini canlandıran başarılı oyuncu Settar Tanrıöğen, geçtiğimiz hafta beyin kanaması geçirdi. İki kez ameliyat olan Tanrıöğen'in tedavisi yoğun bakımda devam ediyordu. Ancak bu hafta taburcu olması beklenen Tanrıöğen'den üzücü bir haber geldi.

Settar Tanrıöğen'den kötü haber mask

Reyting rekorları kıran Kızılcık Şerbeti dizisinde 'Apo' karakterine hayat veren ünlü oyuncu Settar Tanrıöğen, geçtiğimiz hafta beyin kanaması geçirmiş ve iki kez ameliyat olmuştu. Bir süredir yoğun bakımda tedavi gören Tanrıöğen, diziye dönüş yapamayacağını açıklamış ve yerine Ahmet Mümtaz Taylan'ın geçeceği duyurulmuştu. Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre Tanrıöğen, üçüncü kez ameliyat masasına yattı.

Settar Tanrıöğen cephesinden üzücü bir haber daha geldi. Bu hafta hastaneden taburcu olması beklenen ünlü oyuncu, bugün bir kez daha ameliyat edildi. Tanrıöğen, üçüncü kez ameliyata alındı.

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07 Mar 2024 - 10:08 Ankara- Magazin

Mahreç  Melisa Sapaz

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