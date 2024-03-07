Mahkemelik oldu!

İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak, iş yerinde yapılan tadilat için anlaştığı bir boyacı ile aralarında anlaşmazlık yaşadı. Kısa bir süre sonra taraflar arasında çıkan sorun, mahkemeye taşındı. İki taraf da birbirini suçlarken, boya davasının detayları ortaya çıktı. Mağdur boyacı, 9 bin TL alacağı olduğunu belirtirken, Dilan Çıtak ise boyacının işlerini eksik yaptığını iddia etti.

Şarkıcı Dilan Çıtak, Nişantaşı'ndaki iş yerinin tadilatı için anlaştığı boyacı Seyit Ali Zehir ve ekibiyle malzemeleri aldıktan sonra iş yerini boyattı. Kanal D Ana Haber'de yer alan habere göre Dilan Çıtak, boyacıyı hiç görmediğini ve tadilatla ilgilenen ekibin eksik iş yaptığını belirterek ödeme yapmadığını ifade etti.

İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak'ın güzellik merkezinin boyanması işini üstlenen kişi, işin tamamlandıktan sonra alacaklarını tahsil edemediğini iddia ederek mahkemeye başvurdu. İşin tam bitmediğini ve hataların bulunduğunu savunan diğer taraf ise ödemeyi reddetti. Boyacı, alacağını tahsil edebilmek adına hukuki yollara başvurdu. Uzmanlar ise böyle durumların önüne geçebilmek için taraflar arasında mutlaka yazılı bir sözleşme yapılması gerektiğine vurgu yaptı.

Davacı boya ustası Seyit Ali Zehir, "Dükkanı boyadım. Dediği şekilde yaptım. Ödemeye yanaşmıyorlar. Ekstra işler ile beraber 9 bin lira alacağım var. Malzeme parası için 2 bin lira kapora gönderdiler. İşi yaptım ve teslim ettim. Duvardaki süsler vardı. Boya bittikten sonra bunları kendileri sökmüşler. Bana 2 ay sonra 'şuralar olmamış, buralar olmamış' diye bana mazeret uydurmaya başladılar. Dava açtım." dedi.

Konuya dair konuşan ünlü şarkıcı Dilan Çıtak ise, "Boyalar alındıktan sonra dükkana bırakılmış. Boyanmadı salonumuz. Hatta ve hatta yarım bırakılıdı, gitti. Boyanmamış bir salona para piçmesi çok enteresan." ifadelerine yer verdi.