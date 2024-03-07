- Asayiş

Elektrik akımına kapılarak can verdi

Konya'nın Kadınhanı ilçesinde, elektrik akımına kapılan kişi hayatını kaybetti.

Elektrik akımına kapılarak can verdi mask

İlçeye bağlı Atlantı Mahallesi'nde hayvancılıkla uğraşan Sebahattin Gözlüdağ (20), inekleri sağmak için ahıra girdi.

Süt sağma makinesini çalıştıran Gözlüdağ, makinedeki elektrik kaçağı nedeniyle akıma kapıldı.Gözlüdağ'ı yaralı bulan yakınlarının ihbarı üzerine adrese sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulansla Kadınhanı Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Gözlüdağ, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

# elektrik akımına kapılan kişi, KADINHANI, Konya, Sağlık, için, edildi

07 Mar 2024 - 09:46 AA Konya- Asayiş

Mahreç  Anadolu Ajansı

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