Efe Deprem son yolculuğuna uğurlandı

Kaza, D-100 Karayolu Çağlayan mevkii Mecidiyeköy istikametinde, önceki gün 19.30 sıralarında meydana geldi. Barista eğitiminden dönen Efe Deprem (41) motosikletinin direksiyon hakimiyetini kaybetti. Bariyerlere çarparak kaza yapan 1 çocuk babası Deprem, çarpmanın etkisiyle yola savruldu. Olay yerine gelen sağlık ekipleri ağır yaralanan oyuncu Deprem'i ambulansla hastaneye kaldırdı. Oyuncu, hastanedeki tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Tiyatro oyuncusu Efe Deprem’in cenazesi Üsküdar’da bulunan Şakirin Camii’ne getirildi. Cenazeye Deprem’in ailesi, çalışma arkadaşları ve çok sayıda yakını katıldı. Deprem’in tabutunun üzerine babası Teoman Deprem tarafından Fenerbahçe forması konuldu. Deprem'in ağabeyi Mete Deprem de tabutun başından ayrılmadı. Efe Deprem'in eşi Burcu Altın Deprem ayakta durmakta güçlük çekti. İkindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Efe Deprem’in cenazesi Çamlıca Mezarlığı’na defnedildi.

Efe Deprem'in Mutluyuz filmindeki rol arkadaşı İbrahim Büyükak, "Dünyanın en iyi insanıydı. Hepimizin başı sağ olsun. Kalanlara sabır diliyorum. En son beraber film çekmiştik." dedi.

Seksenler dizisindeki rol arkadaşı Şoray Uzun ise, " Her ölüm erkendir. Ama Efe'nin ölümü çok erken oldu. Çok şaşkınız. Başı sağ olsun ailesinin sevenlerinin. Dünya tatlısı bir çocuktu. Dünya beyefendisi bir çocuktu. Tertemiz bir insandı. Dizide damadımı oynadı. Baba oğlu oynadık. Duygu, Rasim ağabey ile baba oğlu oynamıştı. Rasim ağabeyin kaybından sonra biz baba oğlu oynadık böyle kayıplar. Burcu'ya Allah sabırlar versin. En son telefonla görüştük. Çok koyu bir Fenerbahçeliydi. Birbirimizi tatlı tatlı kızdırırdık maç sonuçlarına göre. Genelde maç sonuçlarından sonra görüşürdük. En son da o beni aradı, bayağı bir dalga geçmişti. Son görüşmemiz o oldu." diye konuştu.

Seksenler dizisindeki rol arkadaşı Ceyhun Fersoy, "Hiç beklemediğimiz bir şey. Şaka gibi geliyor. Dün sabah konuştuk. Pendik maçına nasıl gideceğiz, ne yapacağız diye. Film şeridi gibi. Ben onu yaklaşık 15 yıldır tanıyorum. Bildim bileli çocukluğundan beri motosiklet kullanıyordu. Kaza neden kaynaklandı tam olarak bilmiyorum. Birisi mi vurdu, kaydı mı, korktu mu panik mi yaptı. Çok iyi bir insandı. Önce ailesine, kızına, Burcu'ya ve bize sabırlar versin." şeklinde konuştu.