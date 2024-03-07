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Suç örgütü çökertildi; 9 gözaltı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Mersin'de düzenlenen 'Mahzen-4' operasyonunda, 'Süleler' olarak bilinen organize suç örgütünün çökertildiğini ve 9 şüphelinin yakalandığını duyurdu.

Suç örgütü çökertildi; 9 gözaltı mask
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Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Mersin'de düzenlenen 'Mahzen-4' operasyonunda 'Süleler' olarak bilinen organize suç örgütü çökertildi. Operasyonlarda elebaşının da içerisinde bulunduğu organize suç örgütü üyesi 9 şüpheli yakalandı. Operasyonlar sonucu 5 adet ruhsatsız tabanca, muhtelif miktarda uyuşturucu madde, çok sayıda fişek ve balistik yeleğe el konuldu. Operasyonları gerçekleştiren kahraman polislerimizi tebrik ediyorum. Allah ayağınıza taş değdirmesin. Milletimizin duası sizinle. Aziz milletimizin bilmesini isterim ki hangi büyüklükte olursa olsun halkımızın huzurunu bozan organize suç örgütlerine göz açtırmayacağız. Bir bir çökertip adalete teslim etmekte kararlıyız" dedi.

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07 Mar 2024 - 09:17 DHA Ankara- Asayiş

Mahreç  Dha Ajansı

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