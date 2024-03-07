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Metro arızalandı, yolcular tünellerde yürüdü

Üsküdar Çekmeköy metro hattında yaşanan arıza nedeniyle seferler durduruldu.

Metro arızalandı, yolcular tünellerde yürüdü
Metro arızalandı, yolcular tünellerde yürüdü
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Üsküdar - Çekmeköy metro hattında yaşanan arıza nedeniyle seferler durduruldu. Seferler otobüslerle yapılmaya başlanırken tünellerde kalan çok sayıda kişi yürümek zorunda kaldı. Seferlerin otobüsle sağlandığı duraklarda yoğunluk oluştu. Metro İstanbul'dan yapılan duyuruda, "M5 Üsküdar-Çekmeköy Metro Hattımızda teknik bir arıza nedeniyle seferlerimiz yapılamamaktadır" denildi.

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07 Mar 2024 - 09:15 DHA İstanbul- Gündem

Mahreç  Dha Ajansı

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